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Налогообложение
иностранных ценных бумаг.

Налогообложение иностранных ценных бумаг.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:59

Покупая и продавая фьючерсы и опционы - это ценная бумага? Нет? - уплати тогда ндс с каждой сделки;)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:08

PS4

налоговікі мабуть і слів таких не знають :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:22

Знают они все.
Поэтому или насчитают 19,5% налога
Или если будешь возбухать и показывать свои сделки -насчитают ндс и фенита Ля комедиа)
PS4
 
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Anonymous » Чет 03 бер, 2011 17:45
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Чет 23 чер, 2011 12:14
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