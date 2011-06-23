Налогообложение иностранных ценных бумаг.

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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:59
Покупая и продавая фьючерсы и опционы - это ценная бумага? Нет? - уплати тогда ндс с каждой сделки;)
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:08
PS4
налоговікі мабуть і слів таких не знають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:22
Знают они все.
Поэтому или насчитают 19,5% налога
Или если будешь возбухать и показывать свои сделки -насчитают ндс и фенита Ля комедиа)
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