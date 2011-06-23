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Налогообложение иностранных ценных бумаг.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:59
Покупая и продавая фьючерсы и опционы - это ценная бумага? Нет? - уплати тогда ндс с каждой сделки;)
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PS4
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:22
Знают они все.
Поэтому или насчитают 19,5% налога
Или если будешь возбухать и показывать свои сделки -насчитают ндс и фенита Ля комедиа)
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PS4
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:15
PS4 написав:
Ты опять говоришь о прибыли а закон говорит о доходе.
Да, любой доход из за рубежа облагается налогом, даже если они лежали на счету и вернулись - это доход!
Да, это бред
Да, налоговая любит потом любить во всех позах тех кто не уплатил налог
Подумай над этим
Зачисление денег с ИБ на приват - это не выплата, а перевод со своего счета. цЕтируй еще, грамотей ))
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:16
PS4 написав:
Знают они все.
Поэтому или насчитают 19,5% налога
Или если будешь возбухать и показывать свои сделки -насчитают ндс и фенита Ля комедиа)
Какой НДС с торговли на насдаке? Упорыш, не позорься.
главное оружие рашистов - ложь
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