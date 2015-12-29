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Рейтинг и индекс
Украины в мире

Рейтинг и индекс Украины в мире
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:24

Рейтинг и индекс Украины в мире

Читатель привет. Недавно у меня возник вопрос: «Что собой представляет Украина в масштабе нашего мира и какое место она занимаем в ней?». Для лучшего понимание ситуации сравнил нашу неньку с другими странами. Соперников выбрал близкие по духу, а именно:

Беларусь – площадь 207,6 тыс. км.2. Болотистая территория, есть территории в радиационном фоне. Население 9,5 млн. чел. Ключевая дата 1994 год – президент Лукашенко.
Румыния – площадь 237,5 тыс. км.2. Половина страны на возвышенности. Население 18,8 млн. чел. Основная точка отчета 1989 год – Румынская революция.
Турция – площадь 780 тыс. тыс. км.2. Почти вся территория гористая местность (от 500 до 1000 м над ур. моря). Население 84,9 млн. Ключевая фигура – Реджеп Эрдоган (в 1994 г. стал мэром Стамбула).
Сербия – площадь 88,4 тыс. км.2. Половина горки (горы), половина поля. Население – 6,9 млн. чел. Ключевая дата – 2006 год окончательный распад Югославии и независимость Сербии.
Греция – площадь 132 тыс. км.2. Большая часть гористая, много островов. Население 10,7 млн. чел. Ключевая дата – Летние Олимпийские игры 2004 (затраты около $ 11,2 млрд.)
Казахстан – площадь 2724 тыс. км.2. Климат так себе и треть население – скотоводы. Население 18,9 млн. Ключевая фигура – Нурсултан Назарбаев (с 1991 по 2019 год).
Мексика – площадь 1958 тыс. км.2. Большая часть гористая местность и пустыня. Население 133 млн. чел. Ключевая дата – XVI век (завоевание испанцами этой части земли).
Бразилия – площадь 8517 тыс. км.2. Рельеф разнообразный. Население 216,5 млн. чел. Ключевая дата – 1822 независимость от Португалии.
Алжир – площадь 2382 тыс. км.2. Большая часть страны – Сахара. Население 43,2 млн. чел. В 1980-е руководство взяло курс на мусульманство.
и Украина. Большая часть – это плодородный чернозем и много всяких плюшек. Население ок. 42 млн. чел. Ключевая дата – 24 августа 1991 года.

И так посмотрим, что было достигнуто за 28 лет независимости от Совка. У нас же есть Кабинет Министров (вищого ґатунку!), Верховная Рада (450 руководящих депутатиков), Верховный суд Украины (120 слуг), 443 мэров городов и т. п.… и это всё можно умножить на семь (число выборов)

Пока делаем ставочки: "На каком мы месте будем из 10 стран?"
Сегодня вечером выложу первую часть из трех
Yuri_Z
 
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