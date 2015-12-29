Рейтинг и индекс Украины в мире

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Читатель привет. Недавно у меня возник вопрос: «Что собой представляет Украина в масштабе нашего мира и какое место она занимаем в ней?». Для лучшего понимание ситуации сравнил нашу неньку с другими странами. Соперников выбрал близкие по духу, а именно:
Беларусь – площадь 207,6 тыс. км.2. Болотистая территория, есть территории в радиационном фоне. Население 9,5 млн. чел. Ключевая дата 1994 год – президент Лукашенко. Румыния – площадь 237,5 тыс. км.2. Половина страны на возвышенности. Население 18,8 млн. чел. Основная точка отчета 1989 год – Румынская революция. Турция – площадь 780 тыс. тыс. км.2. Почти вся территория гористая местность (от 500 до 1000 м над ур. моря). Население 84,9 млн. Ключевая фигура – Реджеп Эрдоган (в 1994 г. стал мэром Стамбула). Сербия – площадь 88,4 тыс. км.2. Половина горки (горы), половина поля. Население – 6,9 млн. чел. Ключевая дата – 2006 год окончательный распад Югославии и независимость Сербии. Греция – площадь 132 тыс. км.2. Большая часть гористая, много островов. Население 10,7 млн. чел. Ключевая дата – Летние Олимпийские игры 2004 (затраты около $ 11,2 млрд.) Казахстан – площадь 2724 тыс. км.2. Климат так себе и треть население – скотоводы. Население 18,9 млн. Ключевая фигура – Нурсултан Назарбаев (с 1991 по 2019 год). Мексика – площадь 1958 тыс. км.2. Большая часть гористая местность и пустыня. Население 133 млн. чел. Ключевая дата – XVI век (завоевание испанцами этой части земли). Бразилия – площадь 8517 тыс. км.2. Рельеф разнообразный. Население 216,5 млн. чел. Ключевая дата – 1822 независимость от Португалии. Алжир – площадь 2382 тыс. км.2. Большая часть страны – Сахара. Население 43,2 млн. чел. В 1980-е руководство взяло курс на мусульманство. и Украина. Большая часть – это плодородный чернозем и много всяких плюшек. Население ок. 42 млн. чел. Ключевая дата – 24 августа 1991 года.
И так посмотрим, что было достигнуто за 28 лет независимости от Совка. У нас же есть Кабинет Министров (вищого ґатунку), Верховная Рада (450 интеллектуалов), Верховный суд Украины (120 слуг), 443 мэров (маэстров) городов и т. п.… и это всё можно умножить на семь (число выборов)
Пока делаем ставочки: "На каком мы месте будем из 10 стран?" . . . . . . . . . . . . . . . . .Ожидаю пару душ которые дадут прогноз...
Рейтинг стран мира по уровню гендерного равенства по версии Программы развития Организации Объединённых Наций (2018 г.) Гендерное равенство — равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации. Исследовано 160 стран. Из выбранных мной 10 стран на посл. месте Алжир (100 место из 160), затем Бразилия (94), потом Мексика (77), Турция (70), Румыния (68), Украина (61), Казахстан (43), Сербия (40), Беларусь (31), Греция (26). На первом месте Швейцария, 2. Дания, 3. Нидерланды. Максимально значение 0.039. У нас 0.285 (С этим более-менее нормально). Замыкает Йемен, у него 0.835. https://gtmarket.ru/ratings/gender-equity-index-un/info Общий итог. Греция – 10 баллов, Беларусь – 9, Сербия – 8, Казахстан – 7, Украина – 6, Румыния – 5, Турция – 4, Мексика – 3, Бразилия – 2, Алжир – 1.
Рейтинг стран мира по индексу глобализации (2017) - индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить разные страны по его компонентам. Исследовано 193 стран. На последнем из моего списка – Алжир (108), далее Казахстан (91), Беларусь (75), Бразилия (73), Мексика (70), Сербия (46), Украина (45), Турция (42), Румыния (35), Греция (26). Лидеры 1. Нидерланды, 2. Ирландия, 3. Бельгия. Самый высокий показатель 92.84. У нас 70.24 (В принципе, хорошо). Последние Соломоновы Острова – 23.98. https://gtmarket.ru/ratings/kof-globali ... index/info Общий итог. Греция – 20 балл., Сербия – 14, Румыния – 14, Украина – 13, Беларусь – 12, Турция – 12, Казахстан – 9, Мексика – 8, Бразилия – 6, Алжир – 2.
Индекс развития человеческого потенциала по версии Программы развития Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 188 стран. Последний из моей десятки – Украина (88), далее Алжир (83), Бразилия (79), Мексика (74), Сербия (66), Турция (64), Казахстан (58), Румыния (52), Беларусь (50), Греция (29). Лидер – Норвегия, 2. Швейцария, 3. Австралия. Самый высокий показатель 0.953. У нас 0.751 (Не так уж скверно, если брать мир). Последний Нигер – 0.354. https://gtmarket.ru/ratings/human-devel ... index-info Общий итог. Греция – 30 балл., Румыния – 22, Беларусь – 21, Сербия – 19, Турция – 18, Казахстан – 16, Украина – 14, Мексика – 12, Бразилия – 9, Алжир – 4.
Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности по информации Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 193 стран. У моем списке последний идет Алжир (117), далее Бразилия (89), Мексика (83), Турция (72), Казахстан (69), Украина (60), Румыния (59), Сербия (43), Греция (25), Беларусь (18). Лидер – Исландия 1.6 (смертность на 1000 родив.), далее Словения 1.8, потом Финляндия 1.9. У нас 7.8. В Банано-калашниковых странах от 50 до 75. Самая жуть в Ц.А.Р – 88.5. https://gtmarket.ru/ratings/child-mortality-rate/info Общий итог. Греция – 39 балл., Беларусь – 31, Румыния – 29, Сербия – 27, Турция – 22, Казахстан – 21, Украина – 20, Мексика – 15, Бразилия – 11, Алжир – 5.
Рейтинг стран мира по уровню образования по информации Программы развития Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 189 стран. В моем списке посл. Алжир (100), далее Мексика (96), Бразилия (94), Турция (92), Румыния (56), Сербия (51), Украина (44), Казахстан (40), Греция (31), Беларусь (30). На первом месте Германия, 2. Австралия, 3. Дания. Лучший показатель 0.94, у нас же 0.794. Замыкает Эритрея с 0.281 и Нигер – 0.214. https://gtmarket.ru/ratings/education-i ... index-info Общий итог. Греция – 48 балл., Беларусь – 41, Румыния – 34, Сербия – 33, Казахстан – 29, Украина – 27, Турция – 26, Мексика – 17, Бразилия – 14, Алжир – 6. (Алжир слабоват (в Сахаре картошку не посадишь), но Ю.А.Р был в лидерах)
Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийcтв по информации Организации Объединённых Наций (2013) Исследовано 219 стран. Последний в этом списке Бразилия (202), далее Мексика (198), Казахстан (138), Беларусь (116), Украина (104), Турция (71), Греция (53), Румыния (52), Сербия (39), Алжир (12). Первый Лихтенштейн и Монако (уровень убийств ноль), Сингапур – 0.2 (за год на 100 тыс.). Замыкает Венесуэла – 53.7 и Гондурас 90.4. Украина в средние с показателем 4.3 (в 2013 г.). https://gtmarket.ru/ratings/homicide-rate/info Общий итог. Греция – 55 балл., Беларусь – 45, Румыния – 42, Сербия – 42, Казахстан – 32, Украина – 32, Турция – 32, Мексика – 19, Алжир – 16, Бразилия – 15.
Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности стран мира по версии Economist Intelligence Unit (2016) Исследовано 109 стран. Последний Алжир (68), далее Украина (59), Казахстан (56), Сербия (49), Румыния (45), Беларусь (44), Турция (39), Бразилия (36), Мексика (35), Греция (29). На первом Америка, потом Сингапур, Ирландия. Самый высокий индекс 89, у нашей страны 56.1. 109-я страна Бурунди – 25.1 https://gtmarket.ru/ratings/global-food ... index/info Общий итог. Греция – 65 балл., Беларусь – 51, Румыния – 47, Сербия – 46, Турция – 39, Казахстан – 35, Украина – 34, Мексика – 28, Бразилия – 23. Алжир – 17. (У нас не все так плохо или…?)
Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни по информации Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 191 стран. Последний из списка Казахстан (127), далее Украина (110), Беларусь (104), Сербия (77), Румыния (73), Бразилия (70), Турция (66), Алжир (60), Мексика (49), Греция (23). На первом Гонконг, 2. Япония, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 84.1, у Украины – 72.1. Последние Ц.А.Р. – 52.9, Сьерра-Леоне – 52.2. https://gtmarket.ru/ratings/life-expect ... index-info Общий итог. Греция – 75 балл., Беларусь – 54, Румыния – 52, Сербия – 50, Турция – 46, Мексика – 37, Казахстан – 36, Украина – 36, Бразилия – 29, Алжир – 25. (Явный лидер – Греция, а вот насколько она счастлива скоро узнаем…)
Рейтинг стран мира по уровню процветания по версии Legatum Institute (2018) Исследовано 149 стран. Алжир (116) из списка последний, далее Украина (111), Турция (93), Беларусь (89), Казахстан (73), Бразилия (65), Мексика (59), Сербия (56), Греция (52), Румыния (45). Первая Норвегия, 2. Новая Зеландия, 3. Финляндия. В самом конце Ц.А.Р. – 39.44 и Афганистан – 36.92. У лидера 80.89, у нашей страны 53.96. https://gtmarket.ru/ratings/legatum-pro ... index/info Общий итог. Греция – 84 балл., Румыния – 62, Беларусь – 58, Сербия – 58, Турция – 49, Мексика – 44, Казахстан – 41, Украина – 38, Бразилия – 35, Алжир – 26. (Вот тебе и рабы (румыны) из Римской империи! Бразилия наступает нам на пятки…)
Рейтинг стран мира по уровню социального развития по версии Social Progress Imperative (2018) Исследовано 133 стран. Последний из моего списка Алжир (85), далее Турция (75), Казахстан (71), Беларусь (66), Украина (64), Мексика (58), Бразилия (49), Сербия (45), Румыния (44), Греция (34). Первая Норвегия, 2. Исландия, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 90.26, у нас 69.3. Замыкает Ц.А.Р 26.01. https://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info Общий итог. Греция – 94 балл., Румыния – 71, Беларусь – 62, Сербия – 66, Турция – 51, Мексика – 50, Казахстан – 44, Украина – 43, Бразилия – 42, Алжир – 27. (Джунгли Амазонки хотят поглотить украинский чёрнозем)