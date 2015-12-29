Рейтинг и индекс Украины в мире

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Читатель привет. Недавно у меня возник вопрос: «Что собой представляет Украина в масштабе нашего мира и какое место она занимаем в ней?». Для лучшего понимание ситуации сравнил нашу неньку с другими странами. Соперников выбрал близкие по духу, а именно:
Беларусь – площадь 207,6 тыс. км.2. Болотистая территория, есть территории в радиационном фоне. Население 9,5 млн. чел. Ключевая дата 1994 год – президент Лукашенко. Румыния – площадь 237,5 тыс. км.2. Половина страны на возвышенности. Население 18,8 млн. чел. Основная точка отчета 1989 год – Румынская революция. Турция – площадь 780 тыс. тыс. км.2. Почти вся территория гористая местность (от 500 до 1000 м над ур. моря). Население 84,9 млн. Ключевая фигура – Реджеп Эрдоган (в 1994 г. стал мэром Стамбула). Сербия – площадь 88,4 тыс. км.2. Половина горки (горы), половина поля. Население – 6,9 млн. чел. Ключевая дата – 2006 год окончательный распад Югославии и независимость Сербии. Греция – площадь 132 тыс. км.2. Большая часть гористая, много островов. Население 10,7 млн. чел. Ключевая дата – Летние Олимпийские игры 2004 (затраты около $ 11,2 млрд.) Казахстан – площадь 2724 тыс. км.2. Климат так себе и треть население – скотоводы. Население 18,9 млн. Ключевая фигура – Нурсултан Назарбаев (с 1991 по 2019 год). Мексика – площадь 1958 тыс. км.2. Большая часть гористая местность и пустыня. Население 133 млн. чел. Ключевая дата – XVI век (завоевание испанцами этой части земли). Бразилия – площадь 8517 тыс. км.2. Рельеф разнообразный. Население 216,5 млн. чел. Ключевая дата – 1822 независимость от Португалии. Алжир – площадь 2382 тыс. км.2. Большая часть страны – Сахара. Население 43,2 млн. чел. В 1980-е руководство взяло курс на мусульманство. и Украина. Большая часть – это плодородный чернозем и много всяких плюшек. Население ок. 42 млн. чел. Ключевая дата – 24 августа 1991 года.
И так посмотрим, что было достигнуто за 28 лет независимости от Совка. У нас же есть Кабинет Министров (вищого ґатунку), Верховная Рада (450 интеллектуалов), Верховный суд Украины (120 слуг), 443 мэров (маэстров) городов и т. п.… и это всё можно умножить на семь (число выборов)
Пока делаем ставочки: "На каком мы месте будем из 10 стран?" . . . . . . . . . . . . . . . . .Ожидаю пару душ которые дадут прогноз...
Рейтинг стран мира по уровню гендерного равенства по версии Программы развития Организации Объединённых Наций (2018 г.) Гендерное равенство — равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации. Исследовано 160 стран. Из выбранных мной 10 стран на посл. месте Алжир (100 место из 160), затем Бразилия (94), потом Мексика (77), Турция (70), Румыния (68), Украина (61), Казахстан (43), Сербия (40), Беларусь (31), Греция (26). На первом месте Швейцария, 2. Дания, 3. Нидерланды. Максимально значение 0.039. У нас 0.285 (С этим более-менее нормально). Замыкает Йемен, у него 0.835. https://gtmarket.ru/ratings/gender-equity-index-un/info Общий итог. Греция – 10 баллов, Беларусь – 9, Сербия – 8, Казахстан – 7, Украина – 6, Румыния – 5, Турция – 4, Мексика – 3, Бразилия – 2, Алжир – 1.
Рейтинг стран мира по индексу глобализации (2017) - индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить разные страны по его компонентам. Исследовано 193 стран. На последнем из моего списка – Алжир (108), далее Казахстан (91), Беларусь (75), Бразилия (73), Мексика (70), Сербия (46), Украина (45), Турция (42), Румыния (35), Греция (26). Лидеры 1. Нидерланды, 2. Ирландия, 3. Бельгия. Самый высокий показатель 92.84. У нас 70.24 (В принципе, хорошо). Последние Соломоновы Острова – 23.98. https://gtmarket.ru/ratings/kof-globali ... index/info Общий итог. Греция – 20 балл., Сербия – 14, Румыния – 14, Украина – 13, Беларусь – 12, Турция – 12, Казахстан – 9, Мексика – 8, Бразилия – 6, Алжир – 2.
Индекс развития человеческого потенциала по версии Программы развития Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 188 стран. Последний из моей десятки – Украина (88), далее Алжир (83), Бразилия (79), Мексика (74), Сербия (66), Турция (64), Казахстан (58), Румыния (52), Беларусь (50), Греция (29). Лидер – Норвегия, 2. Швейцария, 3. Австралия. Самый высокий показатель 0.953. У нас 0.751 (Не так уж скверно, если брать мир). Последний Нигер – 0.354. https://gtmarket.ru/ratings/human-devel ... index-info Общий итог. Греция – 30 балл., Румыния – 22, Беларусь – 21, Сербия – 19, Турция – 18, Казахстан – 16, Украина – 14, Мексика – 12, Бразилия – 9, Алжир – 4.
Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности по информации Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 193 стран. У моем списке последний идет Алжир (117), далее Бразилия (89), Мексика (83), Турция (72), Казахстан (69), Украина (60), Румыния (59), Сербия (43), Греция (25), Беларусь (18). Лидер – Исландия 1.6 (смертность на 1000 родив.), далее Словения 1.8, потом Финляндия 1.9. У нас 7.8. В Банано-калашниковых странах от 50 до 75. Самая жуть в Ц.А.Р – 88.5. https://gtmarket.ru/ratings/child-mortality-rate/info Общий итог. Греция – 39 балл., Беларусь – 31, Румыния – 29, Сербия – 27, Турция – 22, Казахстан – 21, Украина – 20, Мексика – 15, Бразилия – 11, Алжир – 5.
Рейтинг стран мира по уровню образования по информации Программы развития Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 189 стран. В моем списке посл. Алжир (100), далее Мексика (96), Бразилия (94), Турция (92), Румыния (56), Сербия (51), Украина (44), Казахстан (40), Греция (31), Беларусь (30). На первом месте Германия, 2. Австралия, 3. Дания. Лучший показатель 0.94, у нас же 0.794. Замыкает Эритрея с 0.281 и Нигер – 0.214. https://gtmarket.ru/ratings/education-i ... index-info Общий итог. Греция – 48 балл., Беларусь – 41, Румыния – 34, Сербия – 33, Казахстан – 29, Украина – 27, Турция – 26, Мексика – 17, Бразилия – 14, Алжир – 6. (Алжир слабоват (в Сахаре картошку не посадишь), но Ю.А.Р был в лидерах)
Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийcтв по информации Организации Объединённых Наций (2013) Исследовано 219 стран. Последний в этом списке Бразилия (202), далее Мексика (198), Казахстан (138), Беларусь (116), Украина (104), Турция (71), Греция (53), Румыния (52), Сербия (39), Алжир (12). Первый Лихтенштейн и Монако (уровень убийств ноль), Сингапур – 0.2 (за год на 100 тыс.). Замыкает Венесуэла – 53.7 и Гондурас 90.4. Украина в средние с показателем 4.3 (в 2013 г.). https://gtmarket.ru/ratings/homicide-rate/info Общий итог. Греция – 55 балл., Беларусь – 45, Румыния – 42, Сербия – 42, Казахстан – 32, Украина – 32, Турция – 32, Мексика – 19, Алжир – 16, Бразилия – 15.
Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности стран мира по версии Economist Intelligence Unit (2016) Исследовано 109 стран. Последний Алжир (68), далее Украина (59), Казахстан (56), Сербия (49), Румыния (45), Беларусь (44), Турция (39), Бразилия (36), Мексика (35), Греция (29). На первом Америка, потом Сингапур, Ирландия. Самый высокий индекс 89, у нашей страны 56.1. 109-я страна Бурунди – 25.1 https://gtmarket.ru/ratings/global-food ... index/info Общий итог. Греция – 65 балл., Беларусь – 51, Румыния – 47, Сербия – 46, Турция – 39, Казахстан – 35, Украина – 34, Мексика – 28, Бразилия – 23. Алжир – 17. (У нас не все так плохо или…?)
Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни по информации Организации Объединённых Наций (2018) Исследовано 191 стран. Последний из списка Казахстан (127), далее Украина (110), Беларусь (104), Сербия (77), Румыния (73), Бразилия (70), Турция (66), Алжир (60), Мексика (49), Греция (23). На первом Гонконг, 2. Япония, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 84.1, у Украины – 72.1. Последние Ц.А.Р. – 52.9, Сьерра-Леоне – 52.2. https://gtmarket.ru/ratings/life-expect ... index-info Общий итог. Греция – 75 балл., Беларусь – 54, Румыния – 52, Сербия – 50, Турция – 46, Мексика – 37, Казахстан – 36, Украина – 36, Бразилия – 29, Алжир – 25. (Явный лидер – Греция, а вот насколько она счастлива скоро узнаем…)
Рейтинг стран мира по уровню процветания по версии Legatum Institute (2018) Исследовано 149 стран. Алжир (116) из списка последний, далее Украина (111), Турция (93), Беларусь (89), Казахстан (73), Бразилия (65), Мексика (59), Сербия (56), Греция (52), Румыния (45). Первая Норвегия, 2. Новая Зеландия, 3. Финляндия. В самом конце Ц.А.Р. – 39.44 и Афганистан – 36.92. У лидера 80.89, у нашей страны 53.96. https://gtmarket.ru/ratings/legatum-pro ... index/info Общий итог. Греция – 84 балл., Румыния – 62, Беларусь – 58, Сербия – 58, Турция – 49, Мексика – 44, Казахстан – 41, Украина – 38, Бразилия – 35, Алжир – 26. (Вот тебе и рабы (румыны) из Римской империи! Бразилия наступает нам на пятки…)
Рейтинг стран мира по уровню социального развития по версии Social Progress Imperative (2018) Исследовано 133 стран. Последний из моего списка Алжир (85), далее Турция (75), Казахстан (71), Беларусь (66), Украина (64), Мексика (58), Бразилия (49), Сербия (45), Румыния (44), Греция (34). Первая Норвегия, 2. Исландия, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 90.26, у нас 69.3. Замыкает Ц.А.Р 26.01. https://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info Общий итог. Греция – 94 балл., Румыния – 71, Беларусь – 62, Сербия – 66, Турция – 51, Мексика – 50, Казахстан – 44, Украина – 43, Бразилия – 42, Алжир – 27. (Джунгли Амазонки хотят поглотить украинский чёрнозем)
Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии New Economic Foundation (2019) Исследовано 155 стран. Кто же у нас тут на посл. месте? В моем списке из 10 стран посл. Украина (133), далее Греция (87), Турция (79), Сербия (73), Беларусь (67), Казахстан (60), Алжир (53), Румыния (48), Бразилия (32), Мексика (23). В лидерах Финляндия, Дания, Норвегия. Самый высокий индекс – 7.769, Украина – 4.332. Хуже дела у Ц.А.Р – 3.083 и у Южного Судана 2.853. https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report/info Общий итог. Греция – 96 балл., Румыния – 79, Сербия – 70, Беларусь – 67, Мексика – 60, Турция – 54, Казахстан – 50, Бразилия – 51, Украина – 44, Алжир – 34. (Ужос! Неньку на 9-ом!!)
Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение по информации Всемирной Организации Здравоохранения (2013) Исследовано 190 стран. Последний у меня Казахстан (153), далее Румыния (128), Турция (119), Мексика (102), Беларусь (105), Алжир (89), Украина (59), Бразилия (29), Греция (24), Сербия (18). Лучшие Тувалу, Америка, Маршалловы Острова. Больше всех 20%, у нас 8%. У Тимор-Лешти 1%. https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-health/info Общий итог. Греция – 105 балл., Румыния – 81, Сербия – 80, Беларусь – 72, Мексика – 64, Бразилия – 59, Турция – 57, Казахстан – 51, Украина – 51, Алжир – 40. (Бразилия набрало обороты, а мы даем отпор Казахстану)
Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование по информации Всемирного банка (2014) Исследовано 153 стран. Греция (нет данных), Турция (132), Казахстан (125), Алжир (94), Румыния (92), Беларусь (83), Сербия (68), Украина (57), Мексика (56), Бразилия (43). Самые большие расходы у Тимор-Лешти (неа, это страна), Лесото, Куба. Макс. – 14%, у нас 5.3%. У Монако – 1.2% и самый низкий Об. Арб. Эмираты – 1%. https://gtmarket.ru/ratings/expenditure ... ation/info Общий итог. Греция – 106 балл., Сербия – 87, Румыния – 86, Беларусь – 78, Мексика – 73, Бразилия – 69, Турция – 59, Украина – 59, Казахстан – 54, Алжир – 44. (У-ура!! Догнали турков)
Рейтинг стран мира по темпу роста населения по информации Организации Объединённых Наций (2017) Исследовано 233 стран. Румыния (222), Украина (221), Греция (217), Сербия (216), Беларусь (199), Бразилия (133), Мексика (100), Турция (90), Казахстан (89), Алжир (71). Лидеры: Катар, Оман, Ливан. Максимум – 6.65%, у нас -0,5%. Самый плохой у Уоллис и Футуна -2,13%, Сирия -2,3%. https://gtmarket.ru/ratings/population-growth-rate/info Общий итог. Греция – 109 балл., Сербия – 91, Румыния – 87, Беларусь – 83, Мексика – 80, Бразилия – 75, Турция – 67, Казахстан – 63, Украина – 61, Алжир – 54. (И снова здрасте Африка)
Рейтинг стран мира по уровню экологической эффективности по версии Yale Center for Environmental Law and Policy (2018) Исследовано 180 стран. Украина (109), Турция (108), Казахстан (101), Алжир (88), Сербия (85), Мексика (72), Бразилия (69), Румыния (45), Беларусь (44), Греция (22). Лидеры: Швейцария – 87.42, Франция, Дания. У нас 52.87. Самый ужасный Бангладеш и Бурунди 27.43. https://gtmarket.ru/ratings/environment ... index/info Общий итог. Греция – 119 балл., Сербия – 96, Румыния – 95, Беларусь – 92, Мексика – 86, Бразилия – 82, Турция – 69, Казахстан – 66, Украина – 62, Алжир – 58. (Давай Алжир!)
— —— — — — — — — — — Политическое развитие — — — — — — — — —— — Индекс верховенства закона по версии World Justice Project (2017) Исследовано 113 стран. Алжир (нет данных), Турция (101 место из 113), Мексика (92), Украина (77), Сербия (76), Беларусь (65), Казахстан (64), Бразилия (52), Греция (39), Румыния (29). Лидеры: Дания – 0.89, Норвегия, Финляндия. У нас – 0.5 (Факт. В Украине судьи ниже среднего, уровень Молдовы…). Замыкают Камбоджа и Венесуэла – 0.29. https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info Общий итог. Греция – 128 балл., Румыния – 105, Сербия – 101, Беларусь – 98, Бразилия – 90, Мексика – 89, Казахстан – 73, Турция – 71, Украина – 66, Алжир – 59. (Вот тебе и Румыния.. А я то думал… моя ненька..)
Индекс восприятия коррупции по версии Transparency International (2018) Исследовано 180 стран. Мексика (138), Казахстан (124), Украина (120), Алжир (105), Бразилия (105), Сербия (87), Турция (78), Беларусь (70), Греция (67), Румыния (61) Лидеры: Дания – 88, Новая Зеландия, Финляндия. У нас – 32. В конце Сирия, Сомали – 10. https://gtmarket.ru/ratings/corruption- ... index/info Общий итог. Греция – 137 балл., Румыния – 115, Сербия – 107, Беларусь – 106, Бразилия – 95.5, Мексика – 90, Турция – 78, Казахстан – 75, Украина – 69, Алжир – 62.5. (А дальше еще интересней, наверно…)
Рейтинг стран мира по уровню демократии по версии Economist Intelligence Unit (2018) Исследовано 167 стран. Казахстан (144), Беларусь (137), Алжир (126), Турция (110), Украина (84), Мексика (71), Румыния (66), Сербия (63), Бразилия (50), Греция (39). Лидеры: Норвегия – 9.87, Исландия, Швеция. У нас – 5.69. Худшие Сирия – 1.43 и Сев. Корея – 1.08. https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info Общий итог. Греция – 147 балл., Румыния – 123, Сербия – 115, Беларусь – 108, Бразилия – 104.5, Мексика – 96, Турция – 82, Казахстан – 76, Украина – 74, Алжир – 65.5. (Казахстан хотя бы догоним, аа…?)
Рейтинг стран мира по уровню несостоятельности по версии Fund for Peace (2017) Индекс слабости государств (Failed States Index) — комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Исследовано 178 стран. Турция (64), Алжир (77), Мексика (88), Украина (90), Беларусь (95), Сербия (107), Бразилия (110), Казахстан (113), Греция (127), Румыния (136). (список расположен в правильном порядке) Лучшие: Финляндия – 18,7, Норвегия, Швейцария. У нас – 74. Худшие Сомали – 113,4 и Южный Судан – 113,9. https://gtmarket.ru/ratings/failed-states-index/info Общий итог. Греция – 156 балл., Румыния – 133, Сербия – 121, Беларусь – 113, Бразилия – 111.5, Мексика – 99, Казахстан – 84, Турция – 83, Украина – 78, Алжир – 67.5. (Казахстан ускакал на коне. Будем с турками разбираться).
Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод по версии Freedom House (2018) Исследовано 208 стран. Беларусь (174), Казахстан (173), Турция (154), Алжир (150), Украина (106), Мексика (104), Румыния (84), Сербия (83), Бразилия (73), Греция (54). Лучшие: Финляндия, Норвегия, Швеция – 100. У нас – 62 (Час¬тично свобод¬ные). В конце Тибет и Сирия минус 1. https://gtmarket.ru/ratings/freedom-the-world/info Общий итог. Греция – 166 балл., Румыния – 140, Сербия – 129, Бразилия – 120.5, Беларусь – 114, Мексика – 105, Казахстан – 86, Турция – 86, Украина – 83, Алжир – 71.5. (Бразилия перегнала Беларусь, а мы немного прибавили..)
— —— — — — — — — — — Экономическое развитие — — — — — — — —— — Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения по информации Всемирного банка (2018) Исследовано 194 стран. Украина (136 место из 194), Алжир (116), Беларусь (97), Сербия (95), Мексика (76), Казахстан (75), Бразилия (72), Румыния (66) Турция (68), Греция (45). Самые большие на душу: Люксембург (104 тыс.$), Макао (81 тыс.$), Швейцария (80 тыс. $), Норвегия (75,5 тыс. $), Исландия (70 тыс. $). Бомжи: Нигер (378$), Малави (338$), Бурунди (292$). https://gtmarket.ru/ratings/rating-coun ... s-gni-info Общий итог. Греция – 176 балл., Румыния – 148, Сербия – 133, Бразилия – 127.5, Беларусь – 117, Мексика – 110, Казахстан – 92, Турция – 95, Украина – 84, Алжир – 73.5. (Мы застряли на «почетном» 9 месте.)
Рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума (2018) Исследовано 140 стран. Беларусь не участвовала, а далее Алжир (92), Украина (83), Бразилия (72), Сербия (65), Турция (61), Казахстан (59), Греция (57), Румыния (52), Мексика (46). Лидеры: Америка – 85.6, Сингапур, Германия. У нас – 57. Где-то глубоко: Йемен – 36.4 и Чад – 35.5. https://gtmarket.ru/ratings/global-comp ... index/info Общий итог. Греция – 184 балл., Румыния – 157, Сербия – 138, Бразилия – 131.5, Мексика – 120, Беларусь – 118, Турция – 101, Казахстан – 99, Украина – 87, Алжир – 75.5. (Мексика обогнала белорусов.)
Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы по версии Heritage Foundation (2016) Исследовано 178 стран. Жесть какае-то, то есть Украина на последнем (162), Беларусь (157), Алжир (154), Греция (138), Бразилия (122), Турция (79), Сербия (77), Казахстан (68), Мексика (62), Румыния (61). Лидеры: Гонконг – 88.6, Сингапур – 87.8, Новая Зеландия – 81.6. У нас – 46.8. Где-то рядом Венесуэла – 33.7, Куба – 29.8, Северная Корея – 2.3 (да, два и три). https://gtmarket.ru/ratings/index-of-ec ... eedom-info Общий итог. Греция – 188 балл., Румыния – 167, Сербия – 145, Бразилия – 138.5, Мексика – 129, Беларусь – 118, Турция – 107, Казахстан – 107, Украина – 88, Алжир – 78.5. (Не расстраиваетесь. Еще дадим отпор Африке!)
Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций по информации Всемирного банка и Международного Валютного Фонда (2018) Исследовано 197 стран. Алжир (84), Беларусь (82), Украина (59), Сербия (56), Греция (51), Казахстан (48), Румыния (43), Турция (29), Мексика (15), Бразилия (6). Лидеры: Америка, Нидерланды, Китай, Гонконг, Германия. Забирают деньги из Венгрия и Бельгия. https://gtmarket.ru/research/foreign-di ... index/info Общий итог. Греция – 193 балл., Румыния – 174, Сербия – 149, Бразилия – 148.5, Мексика – 138, Беларусь – 120, Турция – 115, Казахстан – 113, Украина – 91, Алжир – 79.5. (Вот и дали казаки дали отпор «папуасам».)
— — — — — — — — — Научно-техническое развитие — —— — — — — — — — Рейтинг развития инноваций в странах мира по версии INSEAD (2017) Исследовано 127 стран. Алжир (108 из 127 мест), Беларусь (88), Казахстан (78), Бразилия (69), Сербия (62), Мексика (58), Украина (50), Греция (44), Турция (43), Румыния (42). Лидеры: Швейцария – 67.7, Швеция, Нидерланды. Мы – 37.6. Дно: Гвинея – 17.4, Йемен – 15,6. https://gtmarket.ru/ratings/global-inno ... index/info Общий итог. Греция – 201 балл., Румыния – 184, Сербия – 154, Бразилия – 152.5, Мексика – 144, Турция – 124, Беларусь – 122, Казахстан – 116, Украина – 98, Алжир – 80.5. (Турки перегнали белорусов.)
Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности по информации Национального научного фонда США (2014) Исследовано 195 стран. Казахстан (91), Беларусь (60), Алжир (53), Сербия (46), Румыния (43), Украина (42), Мексика (31), Греция (30), Турция (19), Бразилия (16). Лидеры: Америка, Китай, Япония, Германия, Британия. Нет совсем активности у Сент-Винсент и Гренадины, Косово, Кирибати, Науру, Ниуэ, Самоа, Тувалу – ноль. https://gtmarket.ru/ratings/scientific- ... ivity/info Общий итог. Греция – 209 балл., Румыния – 189, Бразилия – 162.5, Сербия – 158, Мексика – 151, Турция – 133, Беларусь – 124, Казахстан – 117, Украина – 104, Алжир – 83.5. (Жуть…)
— — — — — — — Иформационно-коммуникационное развитие — — — — — — Индекс развития информационно-коммуникационных технологий по версии Международного союза электросвязи (2017) Индекс развития ICT Development Index — это комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий Исследовано 176 стран. Алжир (102), Мексика (87), Украина (79), Турция (67), Бразилия (66), Румыния (58), Сербия (55), Казахстан (52), Греция (38), Беларусь (32). Лидеры: Исландия – 8.98, Южная Корея – 8.85, Швейцария – 8.74. У нас – 5.62. Худшие: Ц.А.Р – 1.04, Эритрея – 0.96. https://gtmarket.ru/ratings/ict-develop ... index-info Общий итог. Греция – 218 балл., Румыния – 195, Бразилия – 167.5, Сербия – 165, Мексика – 153, Турция – 137, Беларусь – 134, Казахстан – 125, Украина – 107, Алжир – 84.5. (Бразилия vs Сербия, Турция vs Беларусь)
Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации по версии Freedom House (2017) Исследовано 196 стран. Казахстан (179), Беларусь (173), Турция (163), Алжир (140), Мексика (139), Украина (113), Сербия (100), Бразилия (94), Греция (85), Румыния (74). Лидеры: Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Дания. В конце: Эритрея, Узбекистан, Севр. Корея. https://gtmarket.ru/ratings/freedom-of-the-press/info Общий итог. Греция – 227 баллов, Румыния – 205 баллов, Бразилия – 175.5 баллов, Сербия – 172 балов, Мексика – 158 баллов, Турция – 140 баллов, Беларусь – 136 балов, Казахстан – 126 баллов, Украина – 113 балов, Алжир – 88.5 баллов.
(final!) Рейтинг стран мира по уровню условий ведения бизнеса по версии Всемирного банка (2017) Исследовано 189 стран. Последний Алжир (156), далее Бразилия (123), затем Украина (80), Турция (69), Греция (61), Мексика (47,5), Сербия (47,5), Беларусь (37), Румыния (36) и Казахстан (35) лучше из моей десятки. Лидеры: Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея. В конце Венесуэла, Ливия и Эритрея. https://gtmarket.ru/news/2016/10/26/7312 Здесь 10 индикаторов и в этом рейтинге баллы умножаются в два раза. ОБЩИЙ ЗАЧЁТ. 1). Греция – 237 баллов, 2). Румыния – 223 баллов, 3). Сербия – 185 балов, 4). Бразилия – 179,5 баллов 5). Мексика – 171 баллов, 6). Беларусь – 152 балов, 7). Турция – 148 баллов, 8.) Казахстан – 146 баллов, 9). Украина – 119 балов, 10). Алжир – 90,5 баллов. (Турция в конце пропустила Беларусь, а Сербия перегнала Бразилию)
................................................. ОБЩИЕ ИТОГИ ................................................. «Моя хата с краю и надену вышиванку» – лучше всего подчеркивает украинца, который добрался до власти. А если серьезно, то Совок оставил сильный отпечаток на нашем поколение. Такой потенциалом и в такой… маємо те, що маємо. Да, есть люди трудолюбивые, хорошие… увы, если вопрос касается денег, достать на халяву… то человеческие принципы у большинства уходят… в то самое место. Конечно, хочется верить в лучшее. Хочется, чтобы слово «взятка» ушла в прошлое, слово «воровство» исчезло, но и от нас зависит, чтобы наш мир не заканчивался домом, а заканчивался страной.
Yuri_Z написав:Читатель привет. Недавно у меня возник вопрос: «Что собой представляет Украина в масштабе нашего мира и какое место она занимаем в ней?». Для лучшего понимание ситуации сравнил нашу неньку с другими странами. Соперников выбрал близкие по духу, а именно:
Беларусь – площадь 207,6 тыс. км.2. Болотистая территория, есть территории в радиационном фоне. Население 9,5 млн. чел. Ключевая дата 1994 год – президент Лукашенко. Румыния – площадь 237,5 тыс. км.2. Половина страны на возвышенности. Население 18,8 млн. чел. Основная точка отчета 1989 год – Румынская революция. Турция – площадь 780 тыс. тыс. км.2. Почти вся территория гористая местность (от 500 до 1000 м над ур. моря). Население 84,9 млн. Ключевая фигура – Реджеп Эрдоган (в 1994 г. стал мэром Стамбула). Сербия – площадь 88,4 тыс. км.2. Половина горки (горы), половина поля. Население – 6,9 млн. чел. Ключевая дата – 2006 год окончательный распад Югославии и независимость Сербии. Греция – площадь 132 тыс. км.2. Большая часть гористая, много островов. Население 10,7 млн. чел. Ключевая дата – Летние Олимпийские игры 2004 (затраты около $ 11,2 млрд.) Казахстан – площадь 2724 тыс. км.2. Климат так себе и треть население – скотоводы. Население 18,9 млн. Ключевая фигура – Нурсултан Назарбаев (с 1991 по 2019 год). Мексика – площадь 1958 тыс. км.2. Большая часть гористая местность и пустыня. Население 133 млн. чел. Ключевая дата – XVI век (завоевание испанцами этой части земли). Бразилия – площадь 8517 тыс. км.2. Рельеф разнообразный. Население 216,5 млн. чел. Ключевая дата – 1822 независимость от Португалии. Алжир – площадь 2382 тыс. км.2. Большая часть страны – Сахара. Население 43,2 млн. чел. В 1980-е руководство взяло курс на мусульманство. и Украина. Большая часть – это плодородный чернозем и много всяких плюшек. Население ок. 42 млн. чел. Ключевая дата – 24 августа 1991 года.
И так посмотрим, что было достигнуто за 28 лет независимости от Совка. У нас же есть Кабинет Министров (вищого ґатунку), Верховная Рада (450 интеллектуалов), Верховный суд Украины (120 слуг), 443 мэров (маэстров) городов и т. п.… и это всё можно умножить на семь (число выборов)
Пока делаем ставочки: "На каком мы месте будем из 10 стран?" . . . . . . . . . . . . . . . . .Ожидаю пару душ которые дадут прогноз...
Интересно. Спасибо. + странным образом здесь нельзя ставить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.