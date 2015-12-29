Рейтинг и индекс Украины в мире

Додано: Пон 11 лис, 2019 13:55

Рейтинг стран мира по уровню гендерного равенства по версии Программы развития Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по индексу глобализации

Индекс развития человеческого потенциала по версии Программы развития Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности по информации Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по уровню образования по информации Программы развития Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийcтв по информации Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности стран мира по версии Economist Intelligence Unit

Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни по информации Организации Объединённых Наций

Рейтинг стран мира по уровню процветания по версии Legatum Institute

Рейтинг стран мира по уровню социального развития по версии Social Progress Imperative

— — — — — — — — — — — Социальное развитие — — — — — — — — — — —(2018 г.) Гендерное равенство — равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации.Исследовано 160 стран. Из выбранных мной 10 стран на посл. месте Алжир (100 место из 160), затем Бразилия (94), потом Мексика (77), Турция (70), Румыния (68), Украина (61), Казахстан (43), Сербия (40), Беларусь (31), Греция (26).На первом месте Швейцария, 2. Дания, 3. Нидерланды. Максимально значение 0.039. У нас 0.285 (С этим более-менее нормально). Замыкает Йемен, у него 0.835.Общий итог. Греция – 10 баллов, Беларусь – 9, Сербия – 8, Казахстан – 7, Украина – 6, Румыния – 5, Турция – 4, Мексика – 3, Бразилия – 2, Алжир – 1.(2017) - индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить разные страны по его компонентам.Исследовано 193 стран. На последнем из моего списка – Алжир (108), далее Казахстан (91), Беларусь (75), Бразилия (73), Мексика (70), Сербия (46), Украина (45), Турция (42), Румыния (35), Греция (26).Лидеры 1. Нидерланды, 2. Ирландия, 3. Бельгия. Самый высокий показатель 92.84. У нас 70.24 (В принципе, хорошо). Последние Соломоновы Острова – 23.98.Общий итог. Греция – 20 балл., Сербия – 14, Румыния – 14, Украина – 13, Беларусь – 12, Турция – 12, Казахстан – 9, Мексика – 8, Бразилия – 6, Алжир – 2.(2018)Исследовано 188 стран. Последний из моей десятки – Украина (88), далее Алжир (83), Бразилия (79), Мексика (74), Сербия (66), Турция (64), Казахстан (58), Румыния (52), Беларусь (50), Греция (29).Лидер – Норвегия, 2. Швейцария, 3. Австралия. Самый высокий показатель 0.953. У нас 0.751 (Не так уж скверно, если брать мир). Последний Нигер – 0.354.Общий итог. Греция – 30 балл., Румыния – 22, Беларусь – 21, Сербия – 19, Турция – 18, Казахстан – 16, Украина – 14, Мексика – 12, Бразилия – 9, Алжир – 4.(2018)Исследовано 193 стран. У моем списке последний идет Алжир (117), далее Бразилия (89), Мексика (83), Турция (72), Казахстан (69), Украина (60), Румыния (59), Сербия (43), Греция (25), Беларусь (18).Лидер – Исландия 1.6 (смертность на 1000 родив.), далее Словения 1.8, потом Финляндия 1.9. У нас 7.8. В Банано-калашниковых странах от 50 до 75. Самая жуть в Ц.А.Р – 88.5.Общий итог. Греция – 39 балл., Беларусь – 31, Румыния – 29, Сербия – 27, Турция – 22, Казахстан – 21, Украина – 20, Мексика – 15, Бразилия – 11, Алжир – 5.(2018)Исследовано 189 стран. В моем списке посл. Алжир (100), далее Мексика (96), Бразилия (94), Турция (92), Румыния (56), Сербия (51), Украина (44), Казахстан (40), Греция (31), Беларусь (30).На первом месте Германия, 2. Австралия, 3. Дания. Лучший показатель 0.94, у нас же 0.794. Замыкает Эритрея с 0.281 и Нигер – 0.214.Общий итог. Греция – 48 балл., Беларусь – 41, Румыния – 34, Сербия – 33, Казахстан – 29, Украина – 27, Турция – 26, Мексика – 17, Бразилия – 14, Алжир – 6. (Алжир слабоват (в Сахаре картошку не посадишь), но Ю.А.Р был в лидерах)(2013)Исследовано 219 стран. Последний в этом списке Бразилия (202), далее Мексика (198), Казахстан (138), Беларусь (116), Украина (104), Турция (71), Греция (53), Румыния (52), Сербия (39), Алжир (12).Первый Лихтенштейн и Монако (уровень убийств ноль), Сингапур – 0.2 (за год на 100 тыс.). Замыкает Венесуэла – 53.7 и Гондурас 90.4. Украина в средние с показателем 4.3 (в 2013 г.).Общий итог. Греция – 55 балл., Беларусь – 45, Румыния – 42, Сербия – 42, Казахстан – 32, Украина – 32, Турция – 32, Мексика – 19, Алжир – 16, Бразилия – 15.(2016)Исследовано 109 стран. Последний Алжир (68), далее Украина (59), Казахстан (56), Сербия (49), Румыния (45), Беларусь (44), Турция (39), Бразилия (36), Мексика (35), Греция (29).На первом Америка, потом Сингапур, Ирландия. Самый высокий индекс 89, у нашей страны 56.1. 109-я страна Бурунди – 25.1Общий итог. Греция – 65 балл., Беларусь – 51, Румыния – 47, Сербия – 46, Турция – 39, Казахстан – 35, Украина – 34, Мексика – 28, Бразилия – 23. Алжир – 17. (У нас не все так плохо или…?)(2018)Исследовано 191 стран. Последний из списка Казахстан (127), далее Украина (110), Беларусь (104), Сербия (77), Румыния (73), Бразилия (70), Турция (66), Алжир (60), Мексика (49), Греция (23).На первом Гонконг, 2. Япония, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 84.1, у Украины – 72.1. Последние Ц.А.Р. – 52.9, Сьерра-Леоне – 52.2.Общий итог. Греция – 75 балл., Беларусь – 54, Румыния – 52, Сербия – 50, Турция – 46, Мексика – 37, Казахстан – 36, Украина – 36, Бразилия – 29, Алжир – 25. (Явный лидер – Греция, а вот насколько она счастлива скоро узнаем…)(2018)Исследовано 149 стран. Алжир (116) из списка последний, далее Украина (111), Турция (93), Беларусь (89), Казахстан (73), Бразилия (65), Мексика (59), Сербия (56), Греция (52), Румыния (45).Первая Норвегия, 2. Новая Зеландия, 3. Финляндия. В самом конце Ц.А.Р. – 39.44 и Афганистан – 36.92. У лидера 80.89, у нашей страны 53.96.Общий итог. Греция – 84 балл., Румыния – 62, Беларусь – 58, Сербия – 58, Турция – 49, Мексика – 44, Казахстан – 41, Украина – 38, Бразилия – 35, Алжир – 26. (Вот тебе и рабы (румыны) из Римской империи! Бразилия наступает нам на пятки…)(2018)Исследовано 133 стран. Последний из моего списка Алжир (85), далее Турция (75), Казахстан (71), Беларусь (66), Украина (64), Мексика (58), Бразилия (49), Сербия (45), Румыния (44), Греция (34).Первая Норвегия, 2. Исландия, 3. Швейцария. Самый высокий индекс 90.26, у нас 69.3. Замыкает Ц.А.Р 26.01.Общий итог. Греция – 94 балл., Румыния – 71, Беларусь – 62, Сербия – 66, Турция – 51, Мексика – 50, Казахстан – 44, Украина – 43, Бразилия – 42, Алжир – 27. (Джунгли Амазонки хотят поглотить украинский чёрнозем)продолжение следует….