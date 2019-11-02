Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Сер 13 лис, 2019 17:21

hunter

Нет смысла дискутировать.

Пример 2014-го года, как и множество других примеров истории, показал, что народ может (способен) разрушить-снести неудовлетворяющее его.

Но к созидание-реформирование ему недоступно, не имеет способностей.

Априори.

После того, как я только что акцентировал на этом внимание, Вы обращаетесь к этому примеру.

Смысла дискутировать нет.

В качестве контраргумента Вы должны были сослаться на пример созидания.

А так по кругу...



2. Если у должностного лица, например, в обязанностях - обороноспособность государства; или отвечает за уровень боевой подготовки части; или за участок теплотрассы и т.д. -- то естественно за какой уровень?

Дабы была армия, дабы была в-ч, дабы была теплотрасса, абы экономика, абв с-х; абы ...



За уровень гiдний..

Но если проблем нет, уровень гiдний, достаточный, то смысл дискуссии?!



Я Вам дал цитату из президент обязуюсь...

Высшее должностное лицо.



3. Критерий ошибочности? Опять по кругу - есть проблема и не уровня села.



4. Выбирайте достойных?

Такой возможности у населения нет. Априори нет. Выбирают из предложенного. И под влиянием СМИ и пр.

Не говоря, что уровень подготовки и доступности информации избирателю определяется школой, СМИ, примерами самих власть имущих.





Это не гладиолус - это факт ---- инструменты управления у власть имущих.

На них и львиная доля ответственности.



Отдайте их реально народу, тогда с него и спрашивайте.

(Естественно, что этого нельзя ни в коем случае делать. Но от этого факт владения власть имущими и их ответственность никуда не одеваются).



зы. своё *я так щитаю* - я обосновываю.

Вы же упираете на поговорки, гладиолусы, гиперболизацию.



Проще: Ваши аргументы базируются -- народ (пересични не такие) не такой))

Мои -- управленцы не такие.



У меня аргумент: одни и те же люди при разных управленцах дают разный результат.

При управленцах, имеющих целью лишь своё личное обогащение ...



Наши власть имущие не идиоты, не тупые и т.п., просто развитие государства и общества у них, как цель -- лишь бы не развалилось))

А эту функцию никто за них не выполнит.