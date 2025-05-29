З 1 липня 2025 року Україна перейшла на новий стандарт напруги 230 В. Таке рішення ухвалив державний регулятор НКРЕКП.
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Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
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Додано: Чет 03 лип, 2025 09:25
Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
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Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:25
Шановні читачі!
Чи користуєтесь Ви реле напруги або стабілізатором? Чи вже налаштовували його відповідно до нових норм?
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:28
поки що 230 на папері а не в резетці
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