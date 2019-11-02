Опалення підключили в 92% будинків українців

hunter
1. После уточнения стало очевидно?
Или ещё нет?))
2. Присяга определена в Конституции. Конституцией.
Если что -- это не такие уж разные вещи.
Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции.
А не на заборе записью.
3.
4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом.
Об этом и дискуссия.
Это я Вам и показываю.
Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...
Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?
4а. Троллинг.
На конкретный вопрос.
Я Вам указал, что желает народ.
Вы же на якобы желание народа ссылались.
5. Волнует.
Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.
)))))))))))
Кто сидит ждёт-то?!))))))
Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д.
Но проблема-то не решается.
В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах.
Это прямая обязанность управленца.
Их функция в обществе.
Никто за них ее не выполнит.
В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.