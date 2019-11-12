Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:07

hunter
Во как!))

Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.

Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)

А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:31

  detroytred написав:hunter
Во как!))

Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.

Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)

А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.


>>> Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства
Примеры из современной истории есть? -- или опять чистая теория?

>>> Реформами в зак., испол., суд. сферах.
>>> А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Т.е. именно так называется просьба дать хоть какую-то конкретику? -- забавно...

>>> Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
>>> Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А "совет" -- "нужно что-то делать, но что -- я не знаю" -- это что?..

>>> А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Где???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:38

_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
detroytred
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  #<1 ... 4567
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