Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:07
hunter
Во как!))
Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.
Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:31
detroytred написав:
hunter
Во как!))
Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.
Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
>>> Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства
Примеры из современной истории есть? -- или опять чистая теория?
>>> Реформами в зак., испол., суд. сферах.
>>> А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Т.е. именно так называется просьба дать хоть какую-то конкретику? -- забавно...
>>> Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
>>> Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А "совет" -- "нужно что-то делать, но что -- я не знаю" -- это что?..
>>> А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Где???
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_hunter
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:38
_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
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detroytred
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:04
detroytred написав:_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
>>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством
втречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..
>>> а также изменяют эти меры
что делают???
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56
_hunter написав: detroytred написав:_hunter
Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?
И почему они этим занимаются в служебное время?
>>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством
втречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..
>>> а также изменяют эти меры
что делают???
1. Вам сложно самому сообразить, что -- принимают меры ПО борьбе или принимают меры ДЛЯ борьбы?
Тогда смысла дискутировать с Вами нет, раз у Вас такие сложности или претензии к формулировкам.
2. Встречный вопрос Ваш не меньшей *глубины*, чем * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Потому что Вы сами утверждали, что меры для решения проблемы с должниками (крадунами) есть.
Вопрос лишь в трудностях применения в конкретных наших условиях.
(И то -- это по Вашему))) мнению трудности непреодолимые).
А сейчас проводите параллели с проводами, миграцией птиц, течением рек.
Демагогия в самом чистом виде.
3. Я Вам открою тайну: меры (по борьбе) ... усиливают (ужесточают), ослабляют, то есть изменяют.
Но длительно Вас просвещать не буду)) Ведь это действительно элементарно.
4. А на вопрос Зачем... в служебное время?
Может ответите не *глубоким* встречным вопросом?)))
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detroytred
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17
>>> 1. Вам сложно самому сообразить, что
чесно? -- просто нереально сложно через этот поток косноязычия пробираться.
>>> 2. Встречный вопрос Ваш не меньшей *глубины*, чем
-- суть потерялась...
>>> А сейчас проводите параллели с проводами, миграцией птиц, течением рек.
>>> Демагогия в самом чистом виде.
как и тот вопрос про "почему"
>>> 2. Я Вам открою тайну: меры (по борьбе) ... усиливают (ужесточают), ослабляют, то есть изменяют.
не говорят так. Это из разряда "делают цены дешевле"
>>> Но длительно Вас просвещать не буду)) Ведь это действительно элементарно
если это называется "просвещение" -- спасибо -- не нужно.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:35
hunter
Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...?
С какой целью власти ...?
В служебное время.
Вы же явно попались на противоречии у самого себя.
После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.
Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах.
Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.
Вы же просто продолжаете заниматься демагогией.
Занимаясь троллингом отдельных фраз.
З.Ы. пока есть желание)) продолжу: гугл в помощь об *усилить меры*. *посилити заходи*. Увидите, что *говорят*)) и пишут. Даже в gov.
Академические)) формулировки оставьте для иных мест.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 лис, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46
detroytred написав:
hunter
Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...?
С какой целью власти ...?
В служебное время.
Вы же явно попались на противоречии у самого себя.
После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.
Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах.
Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.
Вы же просто продолжаете заниматься демагогией.
Занимаясь троллингом отдельных фраз.
Нет никакого противоречия и демагогии. Я пытаюсь объяснить очевидную, казалось бы, вещь: "совет" вида "нада что-то делать". Не имеет смысла.
Еще раз:
Предложенный план:
1. Властью (кто-бы это ни был) проводятся какие-то (sic!) реформы в законод., исполн., судовой сферах (с авторской орфографией нигде не ошибся?..) и применяются (к кому?) какие-то (sic!) меры.
2. Крадуны перестают красть
...
Profit!
И мой план -- ровно в два раза короче в "активной" части -- и дает, что главное -- такой же результат.
1. Крадуны перестают красть
...
Profit!
И если результать такой же -- зачем идти более длинным путем?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:09
hunter
1. На вопрос Вы не ответили. Ушли в сторону.
2. Подождите, речь уже идёт о Вашем утверждении -- о наличии *радикальных мер*. Вашем!!!
Вот и конкретизирую Вам -- мой совет по реформам в знак., исп., суд. сферах, как вариант -- *радикальные меры* от Вас.
Вы же в теме))
Озвучьте конкретно их.
3. Я не беру на себя смелости конкретизировать действия. Это работа специалистов. Но за то я могу принимать планы, предлагаемые ими. Варианты -- польский, литовский, германский и т.д.
Это и будет наполнением *каких-то* реформ. Наполнением от специалистов.
Ну и Ваш!
Давайте о Вашем.
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detroytred
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34
detroytred написав:
hunter
1. На вопрос Вы не ответили. Ушли в сторону.
2. Подождите, речь уже идёт о Вашем утверждении -- о наличии *радикальных мер*. Вашем!!!
Вот и конкретизирую Вам -- мой совет по реформам в знак., исп., суд. сферах, как вариант -- *радикальные меры* от Вас.
Вы же в теме))
Озвучьте конкретно их.
3. Я не беру на себя смелости конкретизировать действия. Это работа специалистов. Но за то я могу принимать планы, предлагаемые ими. Варианты -- польский, литовский, германский и т.д.
Это и будет наполнением *каких-то* реформ. Наполнением от специалистов.
Ну и Ваш!
Давайте о Вашем.
>>> 1. На вопрос Вы не ответили. Ушли в сторону.
Так вопрос смысла не имеет -- я же уже говорил. Точно так же и ответ на него нет смысла давать.
>>> Вот и конкретизирую
где? -- в упор никакой конкретики не вижу.
>>> 3. Я не беру на себя смелости конкретизировать действия. Это работа специалистов.
Еще раз: "совет" "нужно что-то делать" смысла не имеет.
>>> Ну и Ваш!
Кто/что?
>>> Давайте о Вашем.
О ком/чем???
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