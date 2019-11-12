Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56

_hunter написав: detroytred написав: _hunter

Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?

И почему они этим занимаются в служебное время? Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством (неплательщиками, должниками, просто несунами, ворами), а также изменяют эти меры (в законодательной, исполнительной и судовой сфере)?И почему они этим занимаются в служебное время?



>>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровством

втречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..



>>> а также изменяют эти меры

что делают??? >>> Зачем власти (законами, исполн. и судами) применяют меры борьбы с воровствомвтречный вопрос не меньшей "глубины": а зачем власти не применяют меры борьбы (блин, этот набор слов хоть смысл имеет? -- "применяют меры борьбы"...) к потерям "электричества на проводах", к миграции птиц, течению рек?..>>> а также изменяют эти мерычто делают???

1. Вам сложно самому сообразить, что -- принимают меры ПО борьбе или принимают меры ДЛЯ борьбы?Тогда смысла дискутировать с Вами нет, раз у Вас такие сложности или претензии к формулировкам.2. Встречный вопрос Ваш не меньшей *глубины*, чем * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)Потому что Вы сами утверждали, что меры для решения проблемы с должниками (крадунами) есть.Вопрос лишь в трудностях применения в конкретных наших условиях.(И то -- это по Вашему))) мнению трудности непреодолимые).А сейчас проводите параллели с проводами, миграцией птиц, течением рек.Демагогия в самом чистом виде.3. Я Вам открою тайну: меры (по борьбе) ... усиливают (ужесточают), ослабляют, то есть изменяют.Но длительно Вас просвещать не буду)) Ведь это действительно элементарно.4. А на вопрос Зачем... в служебное время?Может ответите не *глубоким* встречным вопросом?)))