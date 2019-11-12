Опалення підключили в 92% будинків українців

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2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21. Жду озвучивания этих мер. Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить. 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. Как вот эти *радикальные меры* от Вас. Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
З.Ы. Вы упустили нюанс. Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы. Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.
И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
detroytred написав:hunter 1. Не хочется отвечать-то?)))
2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21. Жду озвучивания этих мер. Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить. 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. Как вот эти *радикальные меры* от Вас. Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
З.Ы. Вы упустили нюанс. Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы. Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.
И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
>>> 1. Не хочется отвечать-то?))) Еще раз: вопрос не имеет смысла.
>>> Жду озвучивания этих мер. Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?.. Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.
>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...
>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут. Это где? Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.
>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?
detroytred написав:hunter Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...? С какой целью власти ...? В служебное время.
Вы же явно попались на противоречии у самого себя. После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.
Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах. Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.
Вы же просто продолжаете заниматься демагогией. Занимаясь троллингом отдельных фраз.
Нет никакого противоречия и демагогии. Я пытаюсь объяснить очевидную, казалось бы, вещь: "совет" вида "нада что-то делать". Не имеет смысла. Еще раз: Предложенный план:
1. Властью (кто-бы это ни был) проводятся какие-то (sic!) реформы в законод., исполн., судовой сферах (с авторской орфографией нигде не ошибся?..) и применяются (к кому?) какие-то (sic!) меры. 2. Крадуны перестают красть ... Profit!
И мой план -- ровно в два раза короче в "активной" части -- и дает, что главное -- такой же результат. 1. Крадуны перестают красть ... Profit!
И если результать такой же -- зачем идти более длинным путем?
Кстати отличный у Вас пример демагогии получился.
1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*. 2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла* 3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*. Сами с потолка п.1 *крадуны перестают красть*. 4. Уравняли результаты.
И задали бессмысленный вопрос: зачем идти более длинным путём (то есть путём реформ). Бессмысленный -- потому что именно путём реформ (длинным))) по сравнению с Вами предложенным) для получения результата идут страны, добившиеся его.
detroytred написав:hunter 1. Не хочется отвечать-то?)))
2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21. Жду озвучивания этих мер. Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить. 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. Как вот эти *радикальные меры* от Вас. Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
З.Ы. Вы упустили нюанс. Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы. Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.
И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
>>> 1. Не хочется отвечать-то?))) Еще раз: вопрос не имеет смысла.
>>> Жду озвучивания этих мер. Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?.. Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.
>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...
>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут. Это где? Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.
>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?
Воу-воу))) Палехче. При наличии ст. Конституции полиция и т.д. в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище.
2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном.
3. Конечно риторика. Ведь именно так можно указывать Вам на очевидные факты. На необходимость реформ... Особенно на Ваш совет *пока народ...* (*крадуны перестают красть...)
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:hunter Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...? С какой целью власти ...? В служебное время.
Вы же явно попались на противоречии у самого себя. После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.
Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах. Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.
Вы же просто продолжаете заниматься демагогией. Занимаясь троллингом отдельных фраз.
Нет никакого противоречия и демагогии. Я пытаюсь объяснить очевидную, казалось бы, вещь: "совет" вида "нада что-то делать". Не имеет смысла. Еще раз: Предложенный план:
1. Властью (кто-бы это ни был) проводятся какие-то (sic!) реформы в законод., исполн., судовой сферах (с авторской орфографией нигде не ошибся?..) и применяются (к кому?) какие-то (sic!) меры. 2. Крадуны перестают красть ... Profit!
И мой план -- ровно в два раза короче в "активной" части -- и дает, что главное -- такой же результат. 1. Крадуны перестают красть ... Profit!
И если результать такой же -- зачем идти более длинным путем?
Кстати отличный у Вас пример демагогии получился.
1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*. 2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла* 3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*. Сами с потолка п.1 *крадуны перестают красть*. 4. Уравняли результаты.
И задали бессмысленный вопрос: зачем идти более длинным путём (то есть путём реформ). Бессмысленный -- потому что именно путём реформ (длинным))) по сравнению с Вами предложенным) для получения результата идут страны, добившиеся его.
>>> 1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*. Просто "сократил" ничего не значащие слова. Получилось -- что получилось. Или конкретные вопросы по "математике" есть?
>>> 2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла* Голословно? -- а какой смысл у простой констатации?
>>> 3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*. Т.е. моя оценка -- она голословная и "с потолка", но "план спасения" -- истина в последней инстанции?..
hunter Это и есть демагогия. Вот такие Ваши искажения.
О какой с моей стороны истине в последней инстанции Вы запели?)))))))))))))))))))))))))) Вы опять утрируете (демагогический приём). Я тут развлекаюсь-кнопаю, чтобы опровергнуть Вашу оценку (бессмысленно). Оценку на фоне Ваших демагогических потуг.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:hunter 1. Не хочется отвечать-то?)))
2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21. Жду озвучивания этих мер. Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить. 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. Как вот эти *радикальные меры* от Вас. Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
З.Ы. Вы упустили нюанс. Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы. Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.
И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
>>> 1. Не хочется отвечать-то?))) Еще раз: вопрос не имеет смысла.
>>> Жду озвучивания этих мер. Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?.. Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.
>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные. А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...
>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут. Это где? Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.
>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?
Воу-воу))) Палехче. При наличии ст. Конституции полиция и т.д. в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище.
2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном.
3. Конечно риторика. Ведь именно так можно указывать Вам на очевидные факты. На необходимость реформ... Особенно на Ваш совет *пока народ...* (*крадуны перестают красть...)
>>> в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище. "подозрение на крадунство" ни в одном законе не оговорено, если что...
>>> 2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua Не понял. Кто-то заявил что эта фраза именно в таком виде там есть.
>>> Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном. Ух ты! -- экстрасенс у нас появился? -- а из "прошлого" очевидные факты можно?
>>> 3. Конечно риторика. В смысле? -- это признание "несения в массы" очевидного -- я правильно понял?
Я правильно понял? -- демагог признал, что он демагог?
detroytred написав:Я тут развлекаюсь-кнопаю, чтобы опровергнуть Вашу оценку (бессмысленно).
без конкретики это будет сложно...
Коснопонимание. Демагогическое)))
Естественно сложно! Вон сколько страниц накнопал. Чтобы обосновывать очевидным -- необходимостью реформ. Ролью-значением реформ для решения проблем государственного уровня. И кто их ОБЯЗАН проводить. Вас в Гугле забанили?!))