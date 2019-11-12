Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:52

hunter

1. Не хочется отвечать-то?)))



2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.

Жду озвучивания этих мер.

Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.

3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.

Как вот эти *радикальные меры* от Вас.

Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.



З.Ы. Вы упустили нюанс.

Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.

Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.



И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.