Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:26

detroytred написав: hunter

1. Не хочется отвечать-то?)))



2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.

Жду озвучивания этих мер.

Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.

3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.

Как вот эти *радикальные меры* от Вас.

Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.



З.Ы. Вы упустили нюанс.

Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.

Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.



>>> 1. Не хочется отвечать-то?)))Еще раз: вопрос не имеет смысла.>>> Жду озвучивания этих мер.Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?..Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.Это где?Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не советА озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?