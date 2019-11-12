Опалення підключили в 92% будинків українців

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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:52

hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))

2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.

З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.

И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:26

  detroytred написав:hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))

2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.

З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.

И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.


>>> 1. Не хочется отвечать-то?)))
Еще раз: вопрос не имеет смысла.

>>> Жду озвучивания этих мер.
Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?..
Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.

>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...

>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
Это где?
Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.

>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет
А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:44

  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...?
С какой целью власти ...?
В служебное время.


Вы же явно попались на противоречии у самого себя.
После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.

Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах.
Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.


Вы же просто продолжаете заниматься демагогией.
Занимаясь троллингом отдельных фраз.

Нет никакого противоречия и демагогии. Я пытаюсь объяснить очевидную, казалось бы, вещь: "совет" вида "нада что-то делать". Не имеет смысла.
Еще раз:
Предложенный план:
1. Властью (кто-бы это ни был) проводятся какие-то (sic!) реформы в законод., исполн., судовой сферах (с авторской орфографией нигде не ошибся?..) и применяются (к кому?) какие-то (sic!) меры.
2. Крадуны перестают красть
...
Profit!


И мой план -- ровно в два раза короче в "активной" части -- и дает, что главное -- такой же результат.
1. Крадуны перестают красть
...
Profit!

И если результать такой же -- зачем идти более длинным путем?

Кстати отличный у Вас пример демагогии получился.

1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*.
2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла*
3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*.
Сами с потолка п.1 *крадуны перестают красть*.
4. Уравняли результаты.


И задали бессмысленный вопрос: зачем идти более длинным путём (то есть путём реформ).
Бессмысленный -- потому что именно путём реформ (длинным))) по сравнению с Вами предложенным) для получения результата идут страны, добившиеся его.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:55

  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))

2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.

З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.

И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.


>>> 1. Не хочется отвечать-то?)))
Еще раз: вопрос не имеет смысла.

>>> Жду озвучивания этих мер.
Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?..
Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.

>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...

>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
Это где?
Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.

>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет
А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?

Воу-воу)))
Палехче.
При наличии ст. Конституции полиция и т.д. в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище.

2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua
Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном.

3. Конечно риторика.
Ведь именно так можно указывать Вам на очевидные факты. На необходимость реформ...
Особенно на Ваш совет *пока народ...* (*крадуны перестают красть...)
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:56

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Вместо продолжения демагогии и примитивного унижения оппонента (вопиющая безграмотность, поток косноязычия и т.д.) лучше ответьте на вопрос (не *почему* -- как Вы исказили его), а Зачем власти...?
С какой целью власти ...?
В служебное время.


Вы же явно попались на противоречии у самого себя.
После своего утверждения, что проблема государственная и без радикальных мер ее не решить. Но их реализации воспрепятсвуют сами крадуны.

Радикальные меры -- это и есть функция властей, их действия в законод., исполн., судовой сферах.
Радикальные -- естественно уровня реформ, а не мелких изменений.


Вы же просто продолжаете заниматься демагогией.
Занимаясь троллингом отдельных фраз.

Нет никакого противоречия и демагогии. Я пытаюсь объяснить очевидную, казалось бы, вещь: "совет" вида "нада что-то делать". Не имеет смысла.
Еще раз:
Предложенный план:
1. Властью (кто-бы это ни был) проводятся какие-то (sic!) реформы в законод., исполн., судовой сферах (с авторской орфографией нигде не ошибся?..) и применяются (к кому?) какие-то (sic!) меры.
2. Крадуны перестают красть
...
Profit!


И мой план -- ровно в два раза короче в "активной" части -- и дает, что главное -- такой же результат.
1. Крадуны перестают красть
...
Profit!

И если результать такой же -- зачем идти более длинным путем?

Кстати отличный у Вас пример демагогии получился.

1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*.
2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла*
3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*.
Сами с потолка п.1 *крадуны перестают красть*.
4. Уравняли результаты.


И задали бессмысленный вопрос: зачем идти более длинным путём (то есть путём реформ).
Бессмысленный -- потому что именно путём реформ (длинным))) по сравнению с Вами предложенным) для получения результата идут страны, добившиеся его.


>>> 1. Сами исказили (преуменьшили) мое мнение до формы *Нада что-то делать*.
Просто "сократил" ничего не значащие слова. Получилось -- что получилось.
Или конкретные вопросы по "математике" есть?

>>> 2.. Сами голословно оценили до *не имеет смысла*
Голословно? -- а какой смысл у простой констатации?

>>> 3. Сами с потолка сделали вывод о результате своего *плана*.
Т.е. моя оценка -- она голословная и "с потолка", но "план спасения" -- истина в последней инстанции?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:02

hunter
Это и есть демагогия.
Вот такие Ваши искажения.


О какой с моей стороны истине в последней инстанции Вы запели?))))))))))))))))))))))))))
Вы опять утрируете (демагогический приём).
Я тут развлекаюсь-кнопаю, чтобы опровергнуть Вашу оценку (бессмысленно).
Оценку на фоне Ваших демагогических потуг.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:02

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
1. Не хочется отвечать-то?)))

2. * Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...* (с) 11 лист. 14.21.
Жду озвучивания этих мер.
Но Вы продолжаете заниматься демагогией, троллить.
3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
Как вот эти *радикальные меры* от Вас.
Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.

З.Ы. Вы упустили нюанс.
Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет, а необходимое условие для изменений в лучшую сторону. Для решения проблемы.
Об этом речь, а не о моих советах, как Вы исказили.

И оно уместно. В отличие от Вашего (как знающего))) -- ничего не делать.


>>> 1. Не хочется отвечать-то?)))
Еще раз: вопрос не имеет смысла.

>>> Жду озвучивания этих мер.
Воу-воу -- палехче. -- это как это мы на меня переключились?..
Но, в отличии от некоторых -- мне не сложно: "убрать неприкосновенность жилища" -- статья 30 Конституции.

>>> 3. Мне приходится указывать Вам на факты. Очевидные.
А хоть один пример можно? -- где это "факты" были? -- еще и очевидные...

>>> Или Ваше - не говорят (усилить меры). Даже на портале gov.ua пишут.
Это где?
Your search - site:www.gov.ua "усилить меры" - did not match any documents.

>>> Нужно власть имущим проводить реформы -- это не совет
А озвучивание этого "условия" -- это что, если не совет? -- просто риторика? -- из разряда "хорошая сегодня погода"?

Воу-воу)))
Палехче.
При наличии ст. Конституции полиция и т.д. в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище.

2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua
Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном.

3. Конечно риторика.
Ведь именно так можно указывать Вам на очевидные факты. На необходимость реформ...
Особенно на Ваш совет *пока народ...* (*крадуны перестают красть...)


>>> в оговоренных законами случаях имеет доступ в жилище.
"подозрение на крадунство" ни в одном законе не оговорено, если что...

>>> 2. Вопиющая безграмотность - поиск русскоязычной фразы на сайте gov.ua
Не понял. Кто-то заявил что эта фраза именно в таком виде там есть.

>>> Это Вам и будет фактом, который Вы просили предоставить. Очевидном.
Ух ты! -- экстрасенс у нас появился?
-- а из "прошлого" очевидные факты можно?

>>> 3. Конечно риторика.
В смысле? -- это признание "несения в массы" очевидного -- я правильно понял?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05

  detroytred написав:hunter
Это и есть демагогия.

Я правильно понял? -- демагог признал, что он демагог?

  detroytred написав:Я тут развлекаюсь-кнопаю, чтобы опровергнуть Вашу оценку (бессмысленно).

без конкретики это будет сложно...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:14

hunter
1. Если что...)))
Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.

2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.

3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.

4. У Вас коснопонимание))
Какая из Вас масса-то?!))))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:19

  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Это и есть демагогия.

Я правильно понял? -- демагог признал, что он демагог?

  detroytred написав:Я тут развлекаюсь-кнопаю, чтобы опровергнуть Вашу оценку (бессмысленно).

без конкретики это будет сложно...

Коснопонимание.
Демагогическое)))


Естественно сложно!
Вон сколько страниц накнопал.
Чтобы обосновывать очевидным -- необходимостью реформ. Ролью-значением реформ для решения проблем государственного уровня. И кто их ОБЯЗАН проводить.
Вас в Гугле забанили?!))
detroytred
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