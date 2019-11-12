Опалення підключили в 92% будинків українців

detroytred написав:
hunter
1. Если что...)))
Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.
2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.
3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.
4. У Вас коснопонимание))
Какая из Вас масса-то?!))))
>>> 1. Если что...)))
Так я же и написал: нужны радикальные меры -- отмена 30й статьи.
Мне в ответ: "не нужно -- все и так есть"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: "конечно нету -- радикальные меры нужны же"
Это как? -- признание моих слов? -- или "2+2=4, но не совсем"?
>>> 2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.
Опять 25.
Я писал: так никто не пишет
Мне в ответ: "как не пишут" -- вот даже на gov.ua так пишут"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: ну да, немного не так пишут (на другом языке)
Так, но немного не так -- это и есть "так не пишут".
>>> Какая из Вас масса-то?!))))
это, опять же, к чему?