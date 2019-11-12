Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:35

hunter

Речь же не о делать лишь бы что))



И уж тем более прошлая большевицкая диктатура не была попыткой делать лишь бы что. Была целенаправленными действиями по удержанию власти комми.



Цифры может и совпадают, но сроки нет. Скорость рассмотрения дел можно увеличить (практически автоматически). Влияние на других тоже ускорит.





Перекрытие канализации разве было со штрафом (способным повлиять)? Я не в курсе.

И какие суммы по канализации-то, чтобы испугаться?))

Точнее принять решение заплатить, чем рисковать получить штраф.



По кругу пошли...

У Вас своё мнение, у меня своё.



З.Ы. я тоже когда-то считал, что верки-сердючки, мокрое бельё и т.д. в поездах будут, пока сами проводницы и Ко не перестанут...