Опалення підключили в 92% будинків українців

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
hunter 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.
4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?
Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
5. Так где 4? И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?* Этого смешения)))
Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
Вы же специалист)) А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
detroytred написав:hunter 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.
4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?
Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
5. Так где 4? И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?* Этого смешения)))
Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
Вы же специалист)) А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
>>> 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти. Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли. А не важно почему потеряли -- важно то, что доверия уже нет. А время после "после Майдана" показало -- что таки безвозвратно.
>>> 2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто? Как я уже писал -- время тогда другое было: полный экстерминатус -- он перспективу несколько меняет.
>>> Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток. Слава богу, что больше никто до такого пока не додумался. -- Только про банальные ошибки/человеческий фактор вспомнить.
>>> 5. Так где 4? Какие 4? Вот же: >>> >>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* >>> Всеравно же не 2 получается?
>>> Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна. А не важно: 0 должен быть. Пример из реальной жизни -- с какой скоростью можно знак Stop проезжать?
hunter 1. Безвозвратно потеряли -- это утверждение требует доказательств. То, что доверие имеет свойство пропадать и появляться, я доказать могу -- до Майдана, сразу после, на сейчас.
2. Время другое -- это аргумент))) Так кто гарантии-то даёт?
Ну да)) Никто не додумался и нет жёстких мер за неуплату услуг ЖКХ, налогов и пр. нарушений.
3.* >>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...* ( с) 10.36 19 листопада.
Так где привели 4? В том посте))
И повторяю: я третьим цветом этот Ваш *околобелый полутон*, полученный таким образом: * лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) * -- не считаю. Как Вы смешивали отдельные предметы, существовавшие каждый в своё!!! время, я не осилю))))) Поэтому 2.
4. Пример со знаком Стоп не уместный. Во всяком случае с постановкой вопроса *можно*. Речь не идёт о какое бельё можно, нужно и т.п. предоставлять. Речь шла о состоянии, которое было по факту. Вы подменяете предмет.