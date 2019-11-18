Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Вів 19 лис, 2019 14:31

hunter

1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.

Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.



2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата.

Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?



3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.



4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?



Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.



5. Так где 4?

И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?*

Этого смешения)))



Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.



Вы же специалист))

А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.