У сучасному світі роботи відчувають не більше почуттів, ніж камінь, занурений в новокаїн.
Дивися повний текст Роботи стануть розумними перед страхом смерті.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:10
Роботи стануть розумними перед страхом смерті
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Дивися повний текст Роботи стануть розумними перед страхом смерті.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:10
вот это уже будет реальный шаг к тому, о чем снимают постапокалиптические фильмы
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
сказать легче, чем сделать.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 12 лис, 2019 15:34
может наоборот- роботы, обревшие разум, начнут испытывать страх смерти?
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:57
Сплошная желтая вода и популистика. Что эта новость делает на финансе?
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