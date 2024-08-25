RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Усі реєстри Мін’юсту відправили
на «технічні роботи»:...

Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:22

Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»:...

Пропонуємо до обговорення:
В застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами ДП «Національні інформаційні системи».

Дивися повний текст
Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:22

Треба впроваджувати ISO 27001
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
R2 » Суб 21 вер, 2024 09:13
2 839
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2024 11:04
вектор
Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...
R2 » Сер 18 вер, 2024 18:27
2 681
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 21:31
Investor_K
Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
R2 » Нед 25 сер, 2024 16:29
1 439
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2024 16:29
l_e_x

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13496)
19.01.2025 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.