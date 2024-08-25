В застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами ДП «Національні інформаційні системи».
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Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2025 12:22
Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»:...
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Дивися повний текст
Усі реєстри Мін’юсту відправили на «технічні роботи»: які послуги «Дії» тимчасово недоступні
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