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У Нафтогазі розповіли, що
станеться, якщо контракту з РФ...

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:23

  lapay написав:
  Волгарь написав:На таких условиях Нафтогаз работать не будет, и к началу марта, когда давление в хранилищах упадет из-за разбора, можно ожидать очередного ПРИКРУТИ

Газпром вже через місяць здується, коли каравани американських газовозів виб'ють його з європейського ринку. :)

НЕ ВЫБЬЮТ.
European Union Natural Gas Import Price
USD/MMBtu
July 31, 2019 3.62
Aug. 31, 2019 3.677
Natural Gas Prices
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
(Dollars per Thousand Cubic Feet, except where noted)
As Liquefied Natural Gas Aug-19 5.13
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
Как видно, цена сжиженного газа В АМЕРИКАНСКОМ ПОРТУ была на 1,5 доллара за 1 млн. BTU или куб. фут (т..е на 55 долларов за 1000 м3) дороже, чем в Европе. А ведь его еще нужно доставить и регазифицировать (еще 60-70 долларов)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:52

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:На таких условиях Нафтогаз работать не будет, и к началу марта, когда давление в хранилищах упадет из-за разбора, можно ожидать очередного ПРИКРУТИ

Газпром вже через місяць здується, коли каравани американських газовозів виб'ють його з європейського ринку. :)

НЕ ВЫБЬЮТ.
European Union Natural Gas Import Price
USD/MMBtu
July 31, 2019 3.62
Aug. 31, 2019 3.677
Natural Gas Prices
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
(Dollars per Thousand Cubic Feet, except where noted)
As Liquefied Natural Gas Aug-19 5.13
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
Как видно, цена сжиженного газа В АМЕРИКАНСКОМ ПОРТУ была на 1,5 доллара за 1 млн. BTU или куб. фут (т..е на 55 долларов за 1000 м3) дороже, чем в Европе. А ведь его еще нужно доставить и регазифицировать (еще 60-70 долларов)


Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 06:22

  Ratatui написав:
Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский. :mrgreen:


А ещё многие украинцы считают что газ бывает эльфийский демократический и мордорский тоталитарный ...
Правда многие при этом не понимают, что дорогие энергоресурсы - это не только дорогая коммуналка, но и потеря конкурентоспособности во многих сферах экономики.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:49

  Shram написав:
  Ratatui написав:
Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский. :mrgreen:


А ещё многие украинцы считают что газ бывает эльфийский демократический и мордорский тоталитарный ...
Правда многие при этом не понимают, что дорогие энергоресурсы - это не только дорогая коммуналка, но и потеря конкурентоспособности во многих сферах экономики.


Конкурентоспособность всего того дерьма, что делают на постсоветском пространстве потеряна ещё до 1991 года. Всё, что способны производить это алюминиевые и чугунные чушки, зерно,нефть и газ. А в ближайшее время закатится и эра космонавтики. Так, что дорогое и некачественное дерьмо делают давно.Как говорится пугать собственно и не чем.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:16

  Ratatui написав:
  Shram написав:
  Ratatui написав:
Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский. :mrgreen:


А ещё многие украинцы считают что газ бывает эльфийский демократический и мордорский тоталитарный ...
Правда многие при этом не понимают, что дорогие энергоресурсы - это не только дорогая коммуналка, но и потеря конкурентоспособности во многих сферах экономики.


Конкурентоспособность всего того дерьма, что делают на постсоветском пространстве потеряна ещё до 1991 года. Всё, что способны производить это алюминиевые и чугунные чушки, зерно,нефть и газ. А в ближайшее время закатится и эра космонавтики. Так, что дорогое и некачественное дерьмо делают давно.Как говорится пугать собственно и не чем.

Одно не понятно, как это РФ производит промышленной продукции разного назначения (от овощных консервов и обуви до самолетов и суперкомпьютеров) на 70 трлн. рублей в год (1,1 трлн. долларов) в жесткой конкуренции с импортом, не подозревая, что ее эра закатилась?
По теме - Нафтогаз отверг ПУБЛИЧНОЕ предложение Газпрома по транзиту, и теперь шансы получить что-либо (12 млрд. долларов!!!) за не продление Договора, которое должно было по мысли пана Кобелева бесплатно питать Украину газом еще лет 5, обнулились (конечно, будет арбитраж, в котором Нафтогаз потратит очередные 20-30 млн. долларов на адвокатов, но и только)
Есть, конечно, мизерные шансы, что транзитный договор подпишут на флажке, под бой курантов, но скорее всего в начале марта, когда запасы газа в ПГХ уполовинятся (а вместе с ними и давление в них), последует очередное ПРИКРУТИ, вот только газ для работы ГТС придется тянуть по ФИЗИЧЕСКОМУ реверсу за 1000 км...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:27

Волгарь Консервы, спички , шитьё кирзовых сапог за нанотехнологии считают только в рашке. Разваливающиеся суперджеты за самолеты уже ни кто в мире не считает. Когда путя и компания пересядут на суперджеты, тогда можно будет задуматься а может это и правда самолёт. Про суперкомпьютеры, смартфоны с прочими наукоёмкими технологиями может думать только воспалённый мозг насмотревшийся кисельтв. Так, что водка, матрёшка и балалайка вот суперпроизводство путенстана.
Ratatui
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