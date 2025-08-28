RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:19

У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в...

Пропонуємо до обговорення:
Середній дохід водія в Україні може складати до 800 євро.

Дивися повний текст
У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в Україні
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:19

А ніхто не хоче сказати скіко пацани у війську "зашибають"??? У.. тилові
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 08:21

Хто це придумав?? Який дебіл з неповною середньою освітою вкладає усю суть фрази "хтось розповів скільки водій заробляє" в таку статтю "Середній дохід водія в Україні може складати до 800 євро"
Все інше тут тупо реклама олх, якдекс, боль
