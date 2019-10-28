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Коломойський позбувся боргів
перед ПриватБанком на 7,5...

Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:17

Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5...

Пропонуємо до обговорення:
Суд визнав недійсними деякі положення кількох кредитних договорів, укладених між ПриватБанком і компаніями з групи "Приват" у 2006-2016 роках.

Дивися повний текст Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суді - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:17

прекрасно..., сами заложили в договора такие расчеты. потом сами оспорили. феерично
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:20

  ruslan42212 написав:прекрасно..., сами заложили в договора такие расчеты. потом сами оспорили. феерично

Просто хорошо играют в шахматы :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44

Да, здравствуйет украинский суд, самый "справедливый" для Коломойского суд в мире!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:42

Пробачили борги разом
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:43

Мизантрóп
просто гарно розводять людей на виборах. Далі - справа техніки.
apyvovar
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