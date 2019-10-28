Суд визнав недійсними деякі положення кількох кредитних договорів, укладених між ПриватБанком і компаніями з групи "Приват" у 2006-2016 роках.
Дивися повний текст Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суді - ЗМІ.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:17
Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суді - ЗМІ.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:17
прекрасно..., сами заложили в договора такие расчеты. потом сами оспорили. феерично
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:20
Просто хорошо играют в шахматы
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44
Да, здравствуйет украинский суд, самый "справедливый" для Коломойского суд в мире!
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:43
Мизантрóп
просто гарно розводять людей на виборах. Далі - справа техніки.
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