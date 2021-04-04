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Finance.ua: Украли паспорт
и взяли кредит. Что делать?

Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:10

Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?

Пропонуємо до обговорення:
История одного заемщика
Паспорт – ваш самый главный документ. Он является удостоверением личности и его часто приходится носить с собой. А это – риск. Его можно потерять или, что хуже, его могут украсть. Часто мошенники используют чужие документы для того, чтобы взять кредит и повесить его на другого человека. Мы расскажем, как такое может произойти и что делать в такой ситуации.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:24

23-30 из 1000 это 2-3% или в 10 раз больше чем описано в статье
vpchelko
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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