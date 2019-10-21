На жительку Буковини після викрадення мобільного номера...

Додано: Чет 14 лис, 2019 22:07

нервы потрепают но задолженность не снимут , то есть если на испуг не возьмут , то ничего получить со Светланы не смогут ...

Адвокаты (представления в судах ) создание исков и так далее не окупиться

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа