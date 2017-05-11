RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Медицина в Україні

Медицина в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 22232425>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Wirująświatła

можно подумать ты никогда не делал липоксацию

Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині»
Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
90% ефекту для скидання ваги дає зміна раціону і харчових звичок. Без цього навіть 10км в день пробіжок може бути марними
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35704
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:57

  Hotab написав:Wirująświatła

можно подумать ты никогда не делал липоксацию

Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині»
Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))


Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.

https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html
я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру

на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан :mrgreen: бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк
prodigy
 
Повідомлень: 11766
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:13

  prodigy написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

можно подумать ты никогда не делал липоксацию

Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині»
Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))


Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.

https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html
я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру

на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан :mrgreen: бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк

Спалювачів, Анаболіки - зло, здоровья точно не добавит
Бігав 4 роки кожного тижня по 10 км. (осінь-весна)виливав піт з саветского салафанового спорткостюма , враження як заново народився, была пруха, вам знакомо это слово?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:20

русский опыт дети инвалиды и пенсионеры живут в одном интернате
опыт скорее отрицательный общение это хорошо, но детям нужно развитие. которое старики им вряд ли дадут. очередной пшик как Сколково, когда большой бизнес парк превратился в коттеджный посёлок.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:впроваджувати страхову медицину.

Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США.
Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 29 січ, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 29.07.22
Подякував: 789 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:41

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:впроваджувати страхову медицину.

Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США.

Тебе б в савецьку медицину, безплатну

Ось де було найгірше
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11104
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:49

  Дюрі-бачі написав:Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
вы ж математик, это одно и тоже просто разные способы собрать денег, гос.медицина те же налогоплательщики + уравниловка, скажем вы заплатили 30куе налогов, а кто то 5куе или вообще ничего, но качество мед.услуг для вас одинаковое. Тогда резонный вопрос за что я заплатил дороже? в страховой медицине те же самые деньги, но не через налоги, а через СК. Тут уже дифференцированно купили страховку за 100 уе получили пакет услуг эконом класса, дороже - класс выше и сумма покрытия больше. Где взять бедным 100уе на полис - другой вопрос, субсидии или как то ещё.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США.
Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.

Там трошки інакша картина по ввп/особа, по культурі сплати податків і т.д. Якщо в нас близько половини громадян не платить податки, то незрозуміло чому вони мають такі ж самі а часто і кращі соціальні умови? Тому вивчити підходящий досвід, колись навіть Молдова пропонували свої послуги з цього питання. Зараз ніби щось типу реформували, але якщо виникає потреба, то її вкрай не просто задовільнити. А ще зараз провал з наборів абітурієнтів у медичні ЗВО, так що і з фахівцями будуть ще більші проблеми.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59

Wirująświatła 1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.
Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати.
Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет.
А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 29.07.22
Подякував: 789 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:03

  Дюрі-бачі написав:99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.
это у нас. В Израиле у моего друга заболела мама (чем писать не буду) так страховая ее лечила до самой смерти. Там были и дорогие препараты и такси в больницу.
  Дюрі-бачі написав:А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.
у нас не даст (хотя Фейслес наверное будет не согласен), потому что многие срут на закон ради собственной прибыли. В других странах не хочешь лечить - лицензию на стол и занимайся другим бизнесом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:05, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 22232425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Азартні ігри в Україні 1, 2
yama » Сер 28 лют, 2024 00:24
12 3414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 11:53
Ірина_
Знову дорожче: В Україні суттєво збільшився тариф на холодну 1, 2, 3
R2 » Пон 15 тра, 2017 11:31
22 12107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 тра, 2017 11:18
bolex
В Україні витратять 40 млн грн на зариблення річок 1, 2
R2 » Чет 11 тра, 2017 01:54
19 10308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 тра, 2017 20:09
vadne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1240)
29.01.2025 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.