Медицина в Україні

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
90% ефекту для скидання ваги дає зміна раціону і харчових звичок. Без цього навіть 10км в день пробіжок може бути марними
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.
https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру
на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.
https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру
на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк
Спалювачів, Анаболіки - зло, здоровья точно не добавит Бігав 4 роки кожного тижня по 10 км. (осінь-весна)виливав піт з саветского салафанового спорткостюма , враження як заново народився, была пруха, вам знакомо это слово?
русский опыт дети инвалиды и пенсионеры живут в одном интернате опыт скорее отрицательный общение это хорошо, но детям нужно развитие. которое старики им вряд ли дадут. очередной пшик как Сколково, когда большой бизнес парк превратился в коттеджный посёлок.
Дюрі-бачі написав:Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
вы ж математик, это одно и тоже просто разные способы собрать денег, гос.медицина те же налогоплательщики + уравниловка, скажем вы заплатили 30куе налогов, а кто то 5куе или вообще ничего, но качество мед.услуг для вас одинаковое. Тогда резонный вопрос за что я заплатил дороже? в страховой медицине те же самые деньги, но не через налоги, а через СК. Тут уже дифференцированно купили страховку за 100 уе получили пакет услуг эконом класса, дороже - класс выше и сумма покрытия больше. Где взять бедным 100уе на полис - другой вопрос, субсидии или как то ещё.
Дюрі-бачі написав:Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США. Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
Там трошки інакша картина по ввп/особа, по культурі сплати податків і т.д. Якщо в нас близько половини громадян не платить податки, то незрозуміло чому вони мають такі ж самі а часто і кращі соціальні умови? Тому вивчити підходящий досвід, колись навіть Молдова пропонували свої послуги з цього питання. Зараз ніби щось типу реформували, але якщо виникає потреба, то її вкрай не просто задовільнити. А ще зараз провал з наборів абітурієнтів у медичні ЗВО, так що і з фахівцями будуть ще більші проблеми.
Wirująświatła 1. Страхова компанія хоче отримати прибуток. 2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення. Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати. Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет. А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.