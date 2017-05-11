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Медицина в Україні

Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 09:25

  Water написав:При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.
...
Брєд.


Почитайте исключения в страховом полисе, а после - пишите всякую пургу из чувства справедливости.

"Хроника" - НЕ покрывается страховкой, страховка (любая, в т.ч., медицинская) - покрывает непредвиденные случаи. Даже стоматология - НЕ всегда покрывается, а протезирование (на личном опыте) - НЕ покрывается на 100% (поэтому некоторые частные стоматологи протезирование (установку штифта в корень зуба с последующим наращиванием на него пломбировочной массы) для страховой мне оформляли просто как пломбирование/лечение зуба)!

Опять-же, на личном опыте (а я по работе сопровождал HR и оформление страховок вообще): HR для оформления мед. страховок на сотрудников отобрала из страховых с положительным отзывом несколько и начала с ними переговоры по доп.скидкам ("плюшкам") "на опт", В ЧАСТНОСТИ, по покрытию страховкой и сотрудницы с хронической болячкой тазобедренного сустава. "Дожали" одну, которая согласилась и в последующем - перезаключали с ней уже как постоянный клиент (страховки-то -- годовые!), каждый раз (!) "тыкая носом" в эту договоренность, в т.ч., по больничным этой сотрудницы, настаивая на возмещении расходов по ее лечению страховой. НЕ думаю, что за прошедшие 15-20 лет что изменилось в этом вопросе у страховых...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 09:41

  Миша-клиент написав:
  Water написав:При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.

Почитайте исключения в страховом полисе, а после - пишите всякую пургу из чувства справедливости.

Який страховий поліс, в нас вже страхова медицина, яку Супрун хотіла запустить?
Ви плутаєте з ДМС.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 09:44

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła про страхову взагалі і її основну проблему: хвору людину ніхто страхувати і потім лікувати не хоче

а здорового лечить не нужно! кого они тогда лечат?? а если серьезно, данный вопрос должен быть урегулирован законодательно. Тогда хочет/не хочет не будет иметь значение, либо выполняешь закон либо сдаешь лицензию. Только в нашей стране так можно закон не выполнять и лицензию сохранить.


Страхуются РИСКИ наступления непредвиденного/страхового случая; сумма страховки ПОЭТОМУ рассчитывается математически по вероятности (у процентах) наступления страхового случая (в случае наступления которого - расходы по страховке покрываются за счет доходов от других страхователей). Как в анекдоте: "вот на эти три процента я и живу!" (т.е., при заключении договора страхования страховая - изначально закладывает в стоимость полиса вероятные свои расходы по нему и свой доход, полученный по "не сработавшим" полисам, с учетом собственных расходов и планируемой нормы собственной прибыли). Свои просчеты (а также - "хитрож...ть") - страховая пытается перекрыть НЕ-выплатами страховки, задержками с выплатами (аргументируя сбором документов и расследованием страхового случая), на самый крайний случай (т.е., чисто гипотетически) - за счет доходов по другим видам страхования...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 09:56

Re: Медицина в Україні

Щоб зрозуміти наскільки жахлива страхова медицина достатньо глянути https://www.healthsystemtracker.org/bri ... 20-update/
В розпал пандемії Ковіду 88% застрахованих клієнтів отримали відмову оплати страховими компаніями їх рахунків. І мусіли платити із власної кишені так, ніби не мали ніяких страховок... І тільки через рік, коли вакцинація значно зменшила кількість важких випадків захворювання, страхові почали нормально платити за лікування.

А ще щодо України: в нас жодна страховка не покриває лікування якщо поранений внаслідок прильоту. Ще страхові часто відмовляють лікувати якщо був п'яним в момент настання страхового випадку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:01

Re: Медицина в Україні

  Дюрі-бачі написав:А ще щодо України: в нас жодна страховка не покриває лікування якщо поранений внаслідок прильоту

Минуло року у мене була ДМС від СК Арсенал Страхування, яка покривала воєнні ризики.
Наша компанія саме тому й обрала цю страхову.
На щастя, жодному з нас не прийшлося перевірити наскільки вони забезпечують цей ризик.
Ірина_
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