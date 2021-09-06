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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:16

budivelnik Тут не про фізику, а про юридичні переваги електричкам - дозволена вища швидкість, проїзд по полосі громадського транспорту, окремі паркомісця деколи з безкоштовною зарядкою і т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:40

Re: Електромобілі

Какие европейские автопроизводители и когда расстанутся с ДВС
https://elektrovesti.net/76968_kakie-ev ... tsya-s-dvs
Прогнозируется, что доля объемов продаж авто с ДВС в Европе упадет с 77,4% в 2020 году до 68,1% в 2021 году и до 63,3% в 2022 году. Соответственно, рост объемов реализации будет достигаться только благодаря резкому увеличению спроса на электромобили и PHEV. При этом, доля таких электрокаров будет расти. С 10,2% продаж в 2020 году, до 14,0% в 2021 году и до 16,1% в 2022 году.
https://elektrovesti.net/userdata/image ... ice-12.jpg
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:46

Re: Електромобілі

Рынок электромобилей вырос на 160% в первой половине 2021 года (лидирует Tesla с долей 15%)
https://elektrovesti.net/76997_rynok-el ... s-doley-15
Аналитическая фирма Canalys оценила рынок электрических автомобилей по итогам первой половины 2021 года — несмотря на острый дефицит компонентов мировые продажи батарейных электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 160% год к году.
В первой половине 2021 года во всем мире суммарно продали 2,6 миллиона электрических транспортных средств — на 160% больше, чем год назад. Спрос превысил ожидания аналитиков и оказался выше, чем на автомобили с ДВС — этот сегмент вырос лишь на 26%.

Почти половина продаж электромобилей (47%) пришлась на Китай (ждем электромобиль Xiaomi). В то же время Европа (40% от общих продаж) демонстрирует самые высокие темпы перехода — 15% от общих продаж (против 12% в Китае); при этом в Норвегии доля электромобилей в общих продажах новых автомобилей достигает 80%. К слову, в июле Еврокомиссия представила масштабный план по борьбе с изменением климата, частью которого является полный отказ от автомобилей с ДВС к 2035 году (Минифраструктуры Украины тоже отметилось законопроектом, предусматривающим полный запрет на продажу бензиновых и дизельных авто уже с 2030 года).

В США за полгода отгрузили около 250 тысяч электромобилей — всего 3% от общих продаж автомобилей. Ожидается, что инвестиции в размере 174 миллиардов долларов, которые недавно анонсировал президент Джо Байден ускорят переход на электрические модели, особенно с учетом приближения выхода первых электрических пикапов (они особенно популярны в стране).

Неоспоримым лидером рынка электромобилей по-прежнему остается Tesla с долей 15%. Недавно компания Илона Маска отметилась значимым достижением — ее младший седан Model 3 (самый продаваемый электромобиль в мире) разошелся совокупным тиражом больше 1 миллиона экземпляров. На втором место находится Volkswagen Group с 13%, а замыкает тройку призеров китайское предприятие SGMW. Четвертое и пятое место занимают BMW Group и Stellantis с равными долями 5%. В июле Stellantis представил масштабный план электрификации модельного ряда до 2025 года — инвестиции более 30 млрд евро и четыре полностью новые электрические платформы для всех 14 брендов компании (Fiat, Dodge, Opel, Peugeot и др.)

Ранее сообщалось, что первым в мире электромобилем, проданным в количестве 1 миллиона экземпляров, стал Tesla Model 3. По итогам второго квартала за всё время существования данной модели было поставлено 1 031 588 машин — больше, чем электромобилей любой другой марки.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:48

Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:33

Re: Електромобілі

В Норвегии установлен новый рекорд по продаже электромобилей: какие модели пользуются наибольшей популярностью
https://elektrovesti.net/77098_v-norveg ... lyarnostyu
В Норвегии обновили рекорд по продаже электромобилей. В августе их часть составила 72%.

Отмечается, что по итогам прошлого месяца часть машин с полностью электрическими силовыми установками здесь достигла 71,9 процента, гибридов с зарядкой от сети — 15,8. Таким образом, с 16 427 проданных за месяц машин 87,7 процента пришлось на электрифицированные модели (14 410, прим.).

Так, самыми продаваемыми моделями стали Tesla Model Y (1 309 экземпляров), Ford Mustang Mach-E (907), Volkswagen ID.4 (861), Tesla Model 3 (774) и Volkswagen ID.3 (649).

Причина популяризации "зеленого" транспорта проста: субсидии и преференции делают покупку машин с ДВС в Норвегии просто невыгодной. На руку играет и дешевая электроэнергия (доля возобновляемых источников — 98 процентов).

Интересно, что согласно статистическим данным, с 2012 года средняя цена электромобиля в Европе выросла с 33 292 евро до 42 568 евро. В то же время в Великобритании машины на батарейках дороже топливных на 52 процента, в Нидерландах — на 54. Но и в этом случае Норвегия выгодно отличается от других стран: разница в цене между электрокаром и автомобилем с ДВС здесь достигает 8 500 евро.

Швеція - наступна. У них також доля 99% безвуглецевої електроенергетики.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:53

Я бы себе электрика брал только как второе авто для города (если бы были лишние деньги) и то, только если бы была возможность подзарядки дома. Пока инфраструктура в Польше печальная да и вообще тратить по 40 минут-час на "заправку" как-то глупо.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:59

Gastarbaiter
IONIQ 5’s 800V battery system can add 100 km of range in 5 minutes! It supports charging at up to 220 kW at a DC ultra-fast charging station – charging from 10 to 80% in 18 min.

18 хв - це вже не година. Наступне покоління зарядок буде видавати до 350кВт, тобто ще на 40% швидше. Щоправда, з ціною, а особливо з масовістю можуть бути проблеми.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:52

  Gastarbaiter написав:Я бы себе электрика брал только как второе авто для города (если бы были лишние деньги) и то, только если бы была возможность подзарядки дома. Пока инфраструктура в Польше печальная да и вообще тратить по 40 минут-час на "заправку" как-то глупо.
1 Станом на сьогодні електромобілі і позиціонуються як повсякденне авто з пробігом до 250 км в день
2 Такий пробіг(250 км) це приблизно 30-40Квт*годин , що навіть з зарядкою від побутової мережі(проста розетка) дозволяє відновити повиний заряд за 9-12 годин(тобто вночі)
3 Якраз ДВС машини це вже трошки пережиток,адже для подорожей вистарчить літак+оренда на 5-10-30 днів відпочинку ( це дешевше ніж рік утримувати ДВС авто для того щоб авоно перевезло Вас на 3000-5000 км за рік.

ПС
При цьому я сам поки що не розпродаю парк машин з ДВС...планую провести перехід на електро поступово на протязі 2-5 років( замінити дві з трьох ДВС на дві електро(одна електро вже є) ...тобто залишити для повсякденного використання 3 електромобілі( на три сімї) і один ДВС..для того щоб будь-яка з трьох при потребі могла на цій ДВСній подорожувати..таке собі і вовки ситі-і вівці цілі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:03

  klug написав:Gastarbaiter
IONIQ 5’s 800V battery system can add 100 km of range in 5 minutes! It supports charging at up to 220 kW at a DC ultra-fast charging station – charging from 10 to 80% in 18 min.

18 хв - це вже не година. Наступне покоління зарядок буде видавати до 350кВт, тобто ще на 40% швидше. Щоправда, з ціною, а особливо з масовістю можуть бути проблеми.

Почему-то адепты электричек предполагают, что зарядка всегда свободна и только тебя одного и ждет. Вот приезжаю я на заправку, а там очередь. 2-3 машины передо мной. Ну ОК, подожду 5-7 минут и заправлюсь. А если ты приезжаешь на супер-ультра-мега-фаст-чарджер, а там очередь из 2-3 машин, и каждый решит не на 100 км, а "до отстрела" заряжаться? Выход: понатыкать зарядок на каждом углу и заменить на них бензоколонки на АЗС. Вот только если смотреть чисто экономически, то сетям АЗС инвестировать в суперчарджеры не очень выгодно пока: вложения выше, отдача в разы меньше. Бензоколонка заливает на, условно, 1000 дол./час, а суперчарджер на 100. Да, за время зарядки заправка получит доп. доход от всяких там хотдогов и кофе. Но я бы на месте менеджеров считал 10 раз. Ну или заряжать по 1$/кВт, но нафиг тогда такое "счастье" нужно?
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:13

  budivelnik написав:2 Такий пробіг(250 км) це приблизно 30-40Квт*годин , що навіть з зарядкою від побутової мережі(проста розетка) дозволяє відновити повиний заряд за 9-12 годин(тобто вночі)

Как заряжаться от розетки жителям многоэтажек без места в гараже? Из окна удлинитель на ночь бросать???
Gastarbaiter
 
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