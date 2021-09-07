|
|
|
Електромобілі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:29
Gastarbaiter написав: budivelnik написав:
2 Такий пробіг(250 км) це приблизно 30-40Квт*годин , що навіть з зарядкою від побутової мережі(проста розетка) дозволяє відновити повиний заряд за 9-12 годин(тобто вночі)
Как заряжаться от розетки жителям многоэтажек без места в гараже? Из окна удлинитель на ночь бросать???
А які проблеми?
Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?
Так само і тут
Варіантів море
Від оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.
В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .
ПС
Якщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня
)
Gastarbaiter написав:
Почему-то адепты электричек предполагают, что зарядка всегда свободна и только тебя одного и ждет. Вот приезжаю я на заправку, а там очередь. 2-3 машины передо мной. Ну ОК, подожду 5-7 минут и заправлюсь. А если ты приезжаешь на супер-ультра-мега-фаст-чарджер, а там очередь из 2-3 машин, и каждый решит не на 100 км, а "до отстрела" заряжаться?
90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24934
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 2699 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:41
budivelnik написав:
А які проблеми?
Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?
Так само і тут
Варіантів море
Від оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.
В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .
ПС
Якщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня
)
90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах.
Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:45
Gastarbaiter написав:
Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже.
Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.
P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 524 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:55
Denik написав:
Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.
P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник.
А как вы отгоняете соседей, которые пытаются парковаться в радиусе вашего ящика? Ну вот доползли вечером домой на последних киловаттах, утром на другой конец города ехать, а места возле ящика заняты. Что будете делать, когда в подъезде будет 15-20 квартир с электричками и все захотят заряжаться от розетки в подъезде?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:42
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10088
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|