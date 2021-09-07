Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 11121314 Додано: Вів 07 вер, 2021 20:29 Gastarbaiter написав: budivelnik написав: 2 Такий пробіг(250 км) це приблизно 30-40Квт*годин , що навіть з зарядкою від побутової мережі(проста розетка) дозволяє відновити повиний заряд за 9-12 годин(тобто вночі) 2 Такий пробіг(250 км) це приблизно 30-40Квт*годин , що навіть з зарядкою від побутової мережі(проста розетка) дозволяє відновити повиний заряд за 9-12 годин(тобто вночі) Как заряжаться от розетки жителям многоэтажек без места в гараже? Из окна удлинитель на ночь бросать??? Как заряжаться от розетки жителям многоэтажек без места в гараже? Из окна удлинитель на ночь бросать??? А які проблеми?

Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?

Так само і тут

Варіантів море

Від оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.

В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .

ПС

Якщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня )



Gastarbaiter написав: Почему-то адепты электричек предполагают, что зарядка всегда свободна и только тебя одного и ждет. Вот приезжаю я на заправку, а там очередь. 2-3 машины передо мной. Ну ОК, подожду 5-7 минут и заправлюсь. А если ты приезжаешь на супер-ультра-мега-фаст-чарджер, а там очередь из 2-3 машин, и каждый решит не на 100 км, а "до отстрела" заряжаться? Почему-то адепты электричек предполагают, что зарядка всегда свободна и только тебя одного и ждет. Вот приезжаю я на заправку, а там очередь. 2-3 машины передо мной. Ну ОК, подожду 5-7 минут и заправлюсь. А если ты приезжаешь на супер-ультра-мега-фаст-чарджер, а там очередь из 2-3 машин, и каждый решит не на 100 км, а "до отстрела" заряжаться?

90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах. А які проблеми?Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?Так само і тутВаріантів мореВід оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .ПСЯкщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах. budivelnik

Повідомлень: 24935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 2699 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 20:41 budivelnik написав: А які проблеми?

Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?

Так само і тут

Варіантів море

Від оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.

В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .

ПС

Якщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня )



90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах. А які проблеми?Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?Так само і тутВаріантів мореВід оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .ПСЯкщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах.

Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже. Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже. Gastarbaiter Повідомлень: 1949 З нами з: 26.02.18 Подякував: 564 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 20:45 Re: Електромобілі Gastarbaiter написав: Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже. Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже.

Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.



P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник. Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник. Denik Повідомлень: 899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 524 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 20:55 Denik написав: Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.



P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник. Я вирішив дуже просто. Живу на 3 поверсі. На 1 поверсі повісили металеву скриньку з 2 розетками: одна для себе, друга - для сусіда з 8 поверху. Для зарядки треба стати на відстані до 15 метрах від скриньки.P.S. В мене тариф зарядки на 1,68 а 0,84 бо двозонний лічильник.

А как вы отгоняете соседей, которые пытаются парковаться в радиусе вашего ящика? Ну вот доползли вечером домой на последних киловаттах, утром на другой конец города ехать, а места возле ящика заняты. Что будете делать, когда в подъезде будет 15-20 квартир с электричками и все захотят заряжаться от розетки в подъезде? А как вы отгоняете соседей, которые пытаются парковаться в радиусе вашего ящика? Ну вот доползли вечером домой на последних киловаттах, утром на другой конец города ехать, а места возле ящика заняты. Что будете делать, когда в подъезде будет 15-20 квартир с электричками и все захотят заряжаться от розетки в подъезде? Gastarbaiter Повідомлень: 1949 З нами з: 26.02.18 Подякував: 564 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 21:40 Gastarbaiter

Ukrainian

Повідомлень: 10088 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 690 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 21:42 Ukrainian

Повідомлень: 10088 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 690 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 21:46 Ukrainian написав: Gastarbaiter



Я не узнаю район. Это где? Позняки? Борщага? Печерск? Я не узнаю район. Это где? Позняки? Борщага? Печерск? Gastarbaiter Повідомлень: 1949 З нами з: 26.02.18 Подякував: 564 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 21:48 budivelnik написав: 90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах. 90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах.

Де це таке щастя?

Ти інколи думай, що пишеш. Де це таке щастя?Ти інколи думай, що пишеш. unicdima

Повідомлень: 1833 З нами з: 10.06.19 Подякував: 76 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 21:55 Re: Електромобілі Gastarbaiter написав: А как вы отгоняете соседей, которые пытаются парковаться в радиусе вашего ящика? А как вы отгоняете соседей, которые пытаются парковаться в радиусе вашего ящика?

Раскрасил асфальт в зеленый цвет. Gastarbaiter написав: Ну вот доползли вечером домой на последних киловаттах, утром на другой конец города ехать, а места возле ящика заняты. Ну вот доползли вечером домой на последних киловаттах, утром на другой конец города ехать, а места возле ящика заняты.

У меня есть длинный удлинитель. А сама машина плагин-гибрид. Gastarbaiter написав: Что будете делать, когда в подъезде будет 15-20 квартир с электричками и все захотят заряжаться от розетки в подъезде? Что будете делать, когда в подъезде будет 15-20 квартир с электричками и все захотят заряжаться от розетки в подъезде?

Розетки запитана от сети квартиры. У меня и у соседей по договору - 8 кВт. мощность. Никаких проблем с зарядкой 20 машин не будет. Раскрасил асфальт в зеленый цвет.У меня есть длинный удлинитель. А сама машина плагин-гибрид.Розетки запитана от сети квартиры. У меня и у соседей по договору - 8 кВт. мощность. Никаких проблем с зарядкой 20 машин не будет. Denik Повідомлень: 899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 524 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 22:36 Gastarbaiter написав: budivelnik написав: А які проблеми?

Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?

Так само і тут

Варіантів море

Від оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.

В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .

ПС

Якщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня )



90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах. А які проблеми?Ви якщо хочете отримати якусь кращу зарплату - плачете,колетесь -але їсте кактус на старій роботі ? Чи змінюєте роботу?Так само і тутВаріантів мореВід оренди гаража...до оренди місця на стоянці де є розетка..і до зміни місця проживання.В мене особисто від квартири до розетки більше 30м..і нічого .ПСЯкщо живете в пустелі , без доступу до електрики...то хто заважає побудувати для авто навіс розміром 3м*5м - зверху якого поставити фотопанелі і акумулятор на 20квт*годин(100 км пробігу буде генеруватись щодня90% електромобілів будуть заряджатись вночі на стоянках..тому тих 10% сміливців які захочуть заплатити по 5 грн квт*год замість 1,6 грн/квт*година - зможуть це зробити на суперчарджах.

Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже. Вопрос: а зачем? Зачем покупать/арендовать место в гараже, покупать дом вместо квартиры, городить какие-то панели? Вроде ж смысл был в экономии по сравнению с ДВС, разве нет? Я на бенз едва ли не меньше трачу, чем аренда места в гараже. 1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі

2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія)

Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість

3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн... 1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія)Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн... budivelnik

Повідомлень: 24935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 2699 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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