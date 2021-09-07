Електромобілі

budivelnik написав:1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі
2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія)
Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість
3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн...
1. Даже при пробеге 500 км в месяц свое авто немного дешевле выходит. Ну и не переживаешь, что счетчик тикает.
2. Адренали не нужен, а быть первым на следующем светофоре не вижу необходимости. Вполне устраивает вариант спокойно докатиться, пока горит красный, и за счет сохраненной скорости обойти по правому ряду всех этих резких пацанов на БМВ.
3. Да, тут не поспоришь. Ну а с моим пробегом разница в цене будет отбиваться лет 15.