Електромобілі

budivelnik написав:1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі 2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія) Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість 3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн...
1. Даже при пробеге 500 км в месяц свое авто немного дешевле выходит. Ну и не переживаешь, что счетчик тикает. 2. Адренали не нужен, а быть первым на следующем светофоре не вижу необходимости. Вполне устраивает вариант спокойно докатиться, пока горит красный, и за счет сохраненной скорости обойти по правому ряду всех этих резких пацанов на БМВ. 3. Да, тут не поспоришь. Ну а с моим пробегом разница в цене будет отбиваться лет 15.
Июльская статистика показала, что отдел в Шанхае стал основной экспортной площадкой для Tesla. Если американское производство работает на насыщение рынка США, то в Китае производится больше машин, чем продается внутри страны. Август увеличил пропорции примерно в полтора раза.
В августе предприятие Tesla в Шанхае выпустило 44 264 электромобилей, из них 31 379 штук были отправлены на экспорт за пределы страны. По сравнению с июлем, экспорт увеличился в полтора раза, как и объемы реализации электромобилей Tesla на внутреннем рынке Китая. Скорее всего, сентябрь, как последний месяц квартала, вынудит компанию отдать приоритет поставкам электромобилей на рынок КНР, поскольку это позволит быстрее получить денежные средства за их реализацию.
Как и многие автопроизводители, Tesla страдает от дефицита комплектующих. Как следствие, выросли цены на электромобили американского производства. В Китае повысить цены компании мешает острая конкуренция. Во втором квартале Tesla отгрузила клиентам 201 304 электромобиля, в третьем квартале рекорд может быть обновлен, если проблемы с комплектующими не окажут чрезмерного влияния на деятельность производителя.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку электрических автобусов ожидаемой стоимостью 319,61 млн грн (с НДС).
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.
В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.
Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).
Максимальная скорость электробусов должна составлять не менее 75 км в час, они должны быть оборудованы кондиционерами, указателями маршрута, автоматизированной системой оплаты проезда и окрашены в желтый цвет.
Гарантия на электробусы – 24 месяца без ограничения пробега. При этом продавец должен обеспечить создание в Киеве представительства продавца для гарантийного обслуживания товара.
Напомним, власти Киева планируют закупить 17-20 электробусов и необходимые зарядные станции за средства от Киотского протокола. Планируется, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.