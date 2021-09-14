Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 12131415 Додано: Вів 07 вер, 2021 23:42 budivelnik написав: 1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі

2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія)

Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість

3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн... 1 Я тоді взагалі не розумію навіщо людині авто якщо вона на бензин витрачає менше 1000 грн в місяць(300-500 км)...Тоді економічно доцільніше користуватись таксі2 Електроавто це не економія( тобто не тільки економія)Це наприклад старт з місця до 100 км за 5-8 сек...це приблизно Порш/БМВ за ціну в 2-3 рази менше вартості ДВСників які мають таку саму можливість3 В мене авто(електро) за рік проїде більше 20000 км..а значить зекономить тільки на паливі десь 50000 грн...

1. Даже при пробеге 500 км в месяц свое авто немного дешевле выходит. Ну и не переживаешь, что счетчик тикает.

2. Адренали не нужен, а быть первым на следующем светофоре не вижу необходимости. Вполне устраивает вариант спокойно докатиться, пока горит красный, и за счет сохраненной скорости обойти по правому ряду всех этих резких пацанов на БМВ.

3. Да, тут не поспоришь. Ну а с моим пробегом разница в цене будет отбиваться лет 15. 1. Даже при пробеге 500 км в месяц свое авто немного дешевле выходит. Ну и не переживаешь, что счетчик тикает.2. Адренали не нужен, а быть первым на следующем светофоре не вижу необходимости. Вполне устраивает вариант спокойно докатиться, пока горит красный, и за счет сохраненной скорости обойти по правому ряду всех этих резких пацанов на БМВ.3. Да, тут не поспоришь. Ну а с моим пробегом разница в цене будет отбиваться лет 15. Gastarbaiter Повідомлень: 1955 З нами з: 26.02.18 Подякував: 565 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 вер, 2021 08:54 Re: Електромобілі

https://elektrovesti.net/77145_podrazde ... ltora-raza

Июльская статистика показала, что отдел в Шанхае стал основной экспортной площадкой для Tesla. Если американское производство работает на насыщение рынка США, то в Китае производится больше машин, чем продается внутри страны. Август увеличил пропорции примерно в полтора раза.







В августе предприятие Tesla в Шанхае выпустило 44 264 электромобилей, из них 31 379 штук были отправлены на экспорт за пределы страны. По сравнению с июлем, экспорт увеличился в полтора раза, как и объемы реализации электромобилей Tesla на внутреннем рынке Китая. Скорее всего, сентябрь, как последний месяц квартала, вынудит компанию отдать приоритет поставкам электромобилей на рынок КНР, поскольку это позволит быстрее получить денежные средства за их реализацию.



Как и многие автопроизводители, Tesla страдает от дефицита комплектующих. Как следствие, выросли цены на электромобили американского производства. В Китае повысить цены компании мешает острая конкуренция. Во втором квартале Tesla отгрузила клиентам 201 304 электромобиля, в третьем квартале рекорд может быть обновлен, если проблемы с комплектующими не окажут чрезмерного влияния на деятельность производителя. Подразделение Tesla в Шанхае увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза Denik Повідомлень: 974 З нами з: 23.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 578 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 08:32 Re: Електромобілі

https://elektrovesti.net/77237_kievpast ... -millionov

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку электрических автобусов ожидаемой стоимостью 319,61 млн грн (с НДС).



Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.



Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.



В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.



Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).



Максимальная скорость электробусов должна составлять не менее 75 км в час, они должны быть оборудованы кондиционерами, указателями маршрута, автоматизированной системой оплаты проезда и окрашены в желтый цвет.



Гарантия на электробусы – 24 месяца без ограничения пробега. При этом продавец должен обеспечить создание в Киеве представительства продавца для гарантийного обслуживания товара.



Напомним, власти Киева планируют закупить 17-20 электробусов и необходимые зарядные станции за средства от Киотского протокола. Планируется, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года. "Киевпастранс" объявил тендер на закупку электробусов за 320 миллионов Denik Повідомлень: 974 З нами з: 23.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 578 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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