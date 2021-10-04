Електромобілі

В августе 2021 года уже каждая шестая проданная в Китае новая легковая машина была электрической или водородной. По доле продаж EV в общем объеме обновления автопарка страна в 6 раз опережает США — почти 18% против 3%. В свете роста продаж электромобилей власти КНР собираются заменить систему кредитования зеленого транспорта новой схемой, чтобы еще больше ускорить сокращение углеродной эмиссии.



Несмотря на то, что общие продажи автомобилей в КНР из-за дефицита микрочипов продолжают сокращаться четвертый месяц подряд, и в августе спад достиг 17,8% по сравнению с прошлым годом, доля рынка электромобилей растет: из 1,8 млн реализованных в августе машин 321 000 — то есть почти 18% — ездят на «новой энергии». К этому типу относятся аккумуляторные, подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах.

По мнению Чэнь Шихуа, одного из руководителей Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), сдерживающая рост продаж нехватка чипов уйдет в прошлое, как только будут сняты карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.



А пока регуляторы КНР обсуждают возможность замены введенной в 2017 системы льгот для автопроизводителей за продажу электрических или топливно-эффективных автомобилей, которые компенсируют выбросы других, более «грязных» моделей. Целью нововведений станет сокращение выбросов углекислого газа в транспортной отрасли.



Вдобавок, правительство намерено оптимизировать производство электромобилей. Новые меры, которые также пока на стадии обсуждения, позволят закрыть построенные недавно, но избыточные заводы, которые не дотягивают до минимального объема производства. Параллельно компании будут привлекать в регионы с недостаточно используемыми ресурсами.



По данным консалтинговой компании Rhodium Group, Китай в одиночку выбрасывает парниковых газов столько же, сколько США, 27 стран ЕС, Индия и Индонезия вместе.