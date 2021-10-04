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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:56

Re: Електромобілі

  unicdima написав:Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.

Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:06

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.

Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях


Через пять лет Европу заполнят бюджетные электрокары, типа "лифчика". Но киловатт будет так дорог и дефицитен, что владельцы электрокаров будут мечтать о стареньких ДВСниках.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:17

warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:31

  Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть

Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:41

  warlamp написав:
  Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть

Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.

Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:47

  Ukrainian написав:
  warlamp написав:
  Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть

Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.

Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.


Не смешите!
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:08

warlamp https://www.dw.com/uk/нові-атомні-реактори-в-україні-іншої-альтернативи-немає/a-2476521
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