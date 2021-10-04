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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:56
unicdima написав:
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.
Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:06
Ukrainian написав: unicdima написав:
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.
Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
Через пять лет Европу заполнят бюджетные электрокары, типа "лифчика". Но киловатт будет так дорог и дефицитен, что владельцы электрокаров будут мечтать о стареньких ДВСниках.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:17
warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:31
Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:41
warlamp написав: Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:47
Ukrainian написав: warlamp написав: Ukrainian написав:warlamp
Не думаю що буде дефіцит електроенергії
На дахи будуть ставити сонячні елементи плюс Польща Чехія будуют АЄС
Європа колись планувала СЄС в Сахарі та протягнути гілку. Щось придумають, прогрес на місці не стоїть
Германия планирует полностью отказаться от АЭС. Польше, зажатой между "безьядерными" Литвой и Германией, вряд ли соседи позволят достроить свою АЭС.
Будуть в України купувати, США обіцяли дюжину нових реакторів побудувати.
Україна до 2030 року має намір побудувати 11 нових атомних реакторів.
Не смешите!
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Додано: Пон 04 жов, 2021 22:08
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Додано: Пон 04 жов, 2021 22:19
Ukrainian написав: unicdima написав:
Переважна більшість не має можливості заряджати вдома вночі.
Той хто немає розетки у дворі чи гаражі той собі Теслу навряд чи дозволит. Вони і будуть їздити на двадцятирічних димлячих вонючих дизелях
Вы, наверное, не слышали о таком инструменте, как лизинг? 400-500 баксов в месяц - и планшетомобиль в твоем распоряжении. Пару лет поездил, отдал, взял новый.
Житель многоэтажки, который каждый день паркуется на другом месте, - как ему от розетки заряжать? Удлинитель через 2 дома тянуть?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 22:46
Gastarbaiter написав:
Житель многоэтажки, который каждый день паркуется на другом месте, - как ему от розетки заряжать? Удлинитель через 2 дома тянуть?
Вже ж пояснювали
1 Встановити малопотужні зарядні стовпчики вздовж тротуруару - раз плюнути , що по грошам , що по технологія
2 Поки АЕС дають 50+% нашої електрогенерації - доти нічна енергія буде на халяву
3 Взагалі бажано проектувати будинки таким чином( і сучасні ДБНи це передбачають) щоб в пішій доступності від будинку була парковка для всіх авто( розрахунок 0,7 авто на квартиру), а вже розвести по парковці живлення - раз плюнути
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