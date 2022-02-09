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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:22

Re: Електромобілі

Нужен спрос - предложение быстро подтянется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 01:06

Re: Електромобілі

  warlamp написав:В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.


Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).

Вы постите картинку из шведской статьи, https://evsinfocus.com/2019/10/28/ladds ... bladdning/
и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.

Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.
По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...
Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.
Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.
Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:42

  Kripo написав:
  warlamp написав:В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.


Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).

Вы постите картинку из шведской статьи, https://evsinfocus.com/2019/10/28/ladds ... bladdning/
и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.

Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.
По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...
Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.
Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.
Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.


Так и я писал про разные цены для своих (подписанных) клиентов зарядных сетей и для залётных.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:06



Это всё из области гиперлупа омеляна. Полностью согласен с выводом по вашей ссылке: "Попри ліберальну позицію до планів українського керівництва, професор Штейнбах наголошує, що будівництво атомного реактора за сучасними світовими стандартами коштує величезні гроші. А тому він сумнівається у тому, чи вистачить Україні коштів, щоб реалізувати її далекоглядні наміри”.
Тридцать лет не можем достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС. В кредит АЭС строят только китайцы и россияне, но у нас с ними не сложилось. Остальные знают с кем имеют дело, поэтому готовы строить, но только по предоплате. Нет денег - нет и АЭС.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:43

  Gastarbaiter написав:
  budivelnik написав:Вже ж пояснювали
1 Встановити малопотужні зарядні стовпчики вздовж тротуруару - раз плюнути , що по грошам , що по технологія
2 Поки АЕС дають 50+% нашої електрогенерації - доти нічна енергія буде на халяву
3 Взагалі бажано проектувати будинки таким чином( і сучасні ДБНи це передбачають) щоб в пішій доступності від будинку була парковка для всіх авто( розрахунок 0,7 авто на квартиру), а вже розвести по парковці живлення - раз плюнути

Это все утопия.
В Украине резерв мощностей АЭС около 5000 МВт. Что-то в ремонте. Реально 4000. Т.е. примерно на 1 млн. электромобилей. А всего в Украине 10 млн. авто. Как только 20% пересядут на электрички - придет конец ночному тарифу.
+ война за паркоместа между двсниками и электриками с порезанными шинами и вырванными столбиками.
Ну и давайте не забывать, что большая часть жилого фонда - это советская застройка почти без места для парковки.

Плюсую. Почему то очень часто все забывают об общей инфраструктуре. У нас пропускная способность дорог и парковочных мест не поспевает за количеством авто. А о том чтобы думать об улучшении инфраструктуры для электричек имхо если и говорят то тихо и в последнюю очередь)
nau762
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:16

Найпопулярніші електрокари, які можна купити в офіційних дилерів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:22

Re: Електромобілі

Колись обіцяли, що будуть видавати автомобільні номери зеленого кольору на електрокари. Але поки бачу, що добавляють в номер літеру Z.
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:28

  tetiv написав:Колись обіцяли, що будуть видавати автомобільні номери зеленого кольору на електрокари. Але поки бачу, що добавляють в номер літеру Z.

вони і є зелені :D
unicdima
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