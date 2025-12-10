Електромобілі

Denik написав:
8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.
VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився.
Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:05
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:12
1 Як мінімум пяток авто з баткою в 100Квт*год +/-10%- вже є
Зікр001 - 87___100____140 квт*год (35000-50000 доларів)
Мерс EQ/E.S- 96____108____118квт*год (48000-110000 доларів)
Біайді Танг ______108 квт*год (40000-50000 доларів)
2 Батка в 100+квт*год..це задниця для кожноденного використання , бо важить від 500 кг і до 800 кг( якщо з охолодженням, а вони всі з охолодженням)
3 З свого 7-річного використання електромобілів
Приватне ( сам на роботу з роботи) - 50+/- 20км в день =99% випадків
_____________________________________300+км в день - 3 рази
Питання
Навіщо у 99% випадків возити з собою вантаж в 500+кг..якщо використовуєш максимум 15-20квт*год в день? (100 кг)
Тому
якщо таксист - то треба 60-65квт*год ( встигаєш зарядитись вночі) ,=150-200км( як правило 200км ніхто не наїзжає по Львову, в інших містах може бути по іншому)
Якщо для приватного використання то
якщо багатий буратіно то
ІД4 (80квт*год батарейка) ціна нового 25000-27000 , повний привід 35000 , б/у від 22000
+ ДВС на дальні подорожі(дизель або газ)
Якщо бідний буратіно то
15000-20000 електричка (нісан ліф2покоління, щось з бу китайців) на кожен день
і ДВС по потребі
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:38
budivelnik
Ну тому я поки що на гібриді без розетки.
2 тонна машина з витратою у Києві взимку 6-7 літрів, в міжсезоння 4-5 літрів, влітку знов біля 6.
Траса теж 6-7 , як топити.
Все ж мати 1 авто, і щоб це був чистий електро, ще не час. І мабуть ще років 5 ні.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:16
Американець якийсь? А якщо дати гарі, поїде? а тоді яка витрата?
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:39
unicdima
Ну заявлено наче біля 8 сек. Мені більше ніж достатньо. Є де лоскотати нерви і без дороги.
А так, якщо гнати 140+, то до 8л миттєва долетить. По автобанам Європи бачив.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:49
140+ без прискорень ні про що не каже, можна і в менше вкластися, я про те якщо навалювати. Я зараз взяв поганяти гольфа 2,0тді, то по трасі якщо йти з швидкістю потоку і в 4,5 можна вкластися, а на тому ж участку але агресивно то вже 6,5 і більше може бути. Він легший і добре стартує, ще й механіку спеціально брав для цього, в тебе впевнений на 100% автомат.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:56
unicdima
Так, у гібридів зазвичай електронний варіатор. Дуже прикольно після механіки. Я вже не хочу отих ривків, стартів , визгів гуми. Наче Боїнг йдеш по дорозі, комфорт)
У мене ще й від кнопок коробка. Без ричага. Наче в дитинстві на машинках)
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:08
Подивився статистику продажу електромобілів в США, ЄС та Китаї:
США - доля електромобілів 7.6%
Або 1,2 млн. штук.
В Китаї мільйон електромобілів продали лише за грудень 2023. Доля продажів електромобілів перевалила за 34,5%. Подолання позначки 50% очікується у 2024 році.
В ЄС частка електромобілів у 2023 - 18,5 відсотка, при цьому доля гібридів ще 25.8%
Таким чином вже з 2025 року ЄС та Китай почнуть суттєво знижувати споживання нафти з монополізованого ринку, а США ще рочків 5-10 посидить на монополізованій нафтовій глі й мінятиме зростання держборгу на пальне, в той час як в Китаї та ЄС буде вже нова економіка на зекономлені гроші.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:34
Додано: Сер 10 гру, 2025 10:18
