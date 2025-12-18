RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Електромобілі

Електромобілі
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:18

682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html




Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева


думаю Ирине бы подошёл.
есть и другие (дороже) https://allo.ua/ru/elektromobili/
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:02

  Wirująświatła написав:682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html




Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева


думаю Ирине бы подошёл.
есть и другие (дороже) https://allo.ua/ru/elektromobili/

Я фанатка Volkswagen :wink: Електромобілі - це точно не моє. Особливо коли постійно бачу на дорозі машини на аварійці, які ледь повзуть у бік зарядки. Для мене це більше схоже на зайвий стрес, ніж на комфорт.
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:03

  Ірина_ написав:
  Wirująświatła написав:682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html




Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева


думаю Ирине бы подошёл.
есть и другие (дороже) https://allo.ua/ru/elektromobili/

Я фанатка Volkswagen :wink:

Хоч не «Жук»?)
Я не проти жуків, смішні вони просто))

Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:06

:D Hotab ні))) Люблю великі машини, щоб головою не лупитися, коли сідаєш в авто.
А жуки мені також смішні, ніби із мультика.
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:07

Re: Електромобілі

А загалом, Віталя, від тебе як поціновувача Ксяомі очікував за електромобіль Ксяомі. Його якраз саме Алло і розігрує зараз)

Бачив яка там батарея? Ну і запас ходу заявляють 700 км. Допускаю що чесних (клімат, музика) це 500+ . Пристойно!
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:11

Re: Електромобілі

Wirująświatła написав:682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html

Дешевше якого самоката? Я підозрюю, що є мабуть і за лям самокати, але в чому порівняння, є і велики по 40к євро, так це топ преміум категорії тоді треба порівнювати, а не з возиком з батарейкою
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:16

  Hotab написав:Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:20

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет

Виходь з образа, ти не серед своїх підлітків авторитет тримаєш 😅
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:21

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевше самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html

Дешевше якого самоката? Я підозрюю, що є мабуть і за лям самокати, але в чому порівняння, є і велики по 40к євро, так це топ преміум категорії тоді треба порівнювати, а не з возиком з батарейкою

например самокат от сяоми и мерседеса amg
Зображення
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:22

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет

Виходь з образа, ти не серед своїх підлітків авторитет тримаєш 😅

жодних образ. кому я нужен старый и больной еврей?
Wirująświatła
