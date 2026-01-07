Електромобілі

Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 21222324 Додано: Нед 21 гру, 2025 21:25

поручил Гроку вынуть и перевести в русский текст озвучку из видео





### Транскрипт на английском (переведён на русский;注意: транскрипт получен частично, охватывает основную часть видео до описания PodRide, где обрывается. Полный транскрипт не удалось получить из внешних источников):

[3с] Представьте, что вы мчитесь по дороге в транспортном средстве, работающем полностью от вас. Без топлива, без выбросов, просто ритм вашего собственного педалирования. Веломобили меняют правила игры, сочетая простоту велосипедного движения с комфортом и защитой компактного автомобиля. Эти инновационные транспортные средства не просто экологичны, они — взгляд в будущее личного транспорта. От футуристических дизайнов с элегантными оболочками до практичных конструкций для повседневных поездок — каждый из них раздвигает границы того, что может быть транспортом на человеческой силе. В этом видео мы покажем 15 невероятных веломобилей, которые по-настоящему переопределяют способ нашего передвижения.





[56с] Aemotion. Aemotion tilting microe — это освежающе смелый взгляд на городскую мобильность. С незаметной шириной всего 79 см и длиной около 2,35 метров, он сочетает ловкость мотоцикла с защитой автомобиля. Он может похвастаться максимальной скоростью около 115 км/ч и двумя вариантами батарей: фиксированный пакет с запасом хода до 200 км и сменные модули, добавляющие примерно 70 км каждый. Безопасность не на втором плане: четырёхточечные ремни, зоны деформации и подушки EP встроены. Хотя полная цена покупки всё ещё формируется, лизинг ожидается от около 200 евро в месяц в Европе. Вкратце, это захватывающе, практично для узких улиц и ощущается как весёлая, надёжная поездка на будущее.





[1м 48с] Acticycle. Acticycle начинается с дружелюбной атмосферы городского коммутера, и это ясно с первого взгляда на его элегантную пару колёс. С максимальной скоростью до 45 км/ч и тремя уровнями привода: 250 Вт, 750 Вт и опцией с двумя моторами по 4000 Вт. Он мостит разрыв между велосипедом и микромобилем. Вы можете перевозить двух человек и 170 л запираемого багажного пространства на раме весом всего 100 кг, рассчитанной на общую нагрузку 300 кг. Что касается цены, она начинается от около 11 900 евро за базовую модель и доходит до около 14 400 евро, примерно 16 400 долларов за топовую спецификацию. Это не типичный автомобиль, но он делает городской транспорт легче, умнее и немного веселее.





[2м 46с] VIGOZ Cixi. Cixi VIGOZ — это глоток свежего воздуха. Часть велосипеда, часть автомобиля, возвращающая веселье в поездки. С максимальной скоростью до 120 км/ч, батареей 22 кВт·ч с запасом хода около 160 км и уникальной системой восстановления энергии педалирования без цепи, которая позволяет вам вносить вклад в движение. Он сочетает тренировку и поездку. Достаточно просторный для двоих в защищённой от погоды кабине и построенный на срок не менее 15 лет, он меняет наше видение категории. Цена всё ещё под завесой тайны. Он будет предлагаться по подписке, а не прямой покупке. Вкратце, вы получаете ловкость велосипеда, защиту автомобиля и немного тренировки в вашей поездке, если сможете дождаться доступности.





[3м 40с] Swapa Zip. Swapa Zip ощущается как игривый маленький городской люк для побега. Крошечный, но полный характера, он вмещает двоих в компактной компоновке один за другим, при длине всего 2,52 м и ширине чуть более 1,3 м с батареей 6,45 кВт·ч и заявленным реальным городским запасом хода около 100 км, плюс максимальная скорость ограничена 45 км/ч по классификации L6E. Он создан для узких городских улиц. Стартовая цена в Европе около 13 000–15 000 евро, что ставит его выше базовых квадрициклов, но вы получаете кондиционер, большой сенсорный экран и конструкцию, которая не кажется крошечной. Вкратце, если вы устали от больших автомобилей и хотите что-то ловкое, причудливое и умное для города, Swapa Zip предлагает с шармом и реальными практическими возможностями.





[4м 37с] Estrima Biro. Estrima Biro — это очаровательный маленький городской бегун, который ощущается меньше как автомобиль и больше как защищённый скутер с кабиной. С размерами всего около 1,79 м в длину и 1,11 м в ширину, он легко проскальзывает по узким городским улицам. В зависимости от версии, максимальная скорость 45 км/ч (L6E) или 60 км/ч (L7E), и он оснащён электрическим приводом с запасом хода до около 100 км через батарею большей ёмкости. Цены начинаются от около 11 395 евро на определённых рынках, с моделями от около 15 000 евро на других. Он причудливый, практичный и идеален для городских поездок, когда вы хотите что-то компактное, экологичное и удивительно умное.





[5м 32с] Mubea U-Mobility. Модель Mubea U-Mobility приносит дух веломобиля в мир логистики последней мили с удивительной изысканностью. Она предлагает прочный четырёхколёсный дизайн на педальной тяге с грузоподъёмностью до 200 кг, внутренним объёмом коробки около 2000 л и максимальной ассистируемой скоростью 25 км/ч. С полной автомобильной подвеской, гидравлическими дисковыми тормозами и рамой, построенной для городской прочности, она практически ощущается как вождение маленького фургона на ДНК велосипеда. Цены начинаются от около 11 590 евро за вариант пикапа в промо-акциях. В повседневном использовании вы получаете вместимость фургона с ловкостью велосипедной дорожки. Идеально для тесных городских доставок, когда вы хотите полный пакет, но мало места.





[6м 23с] Northern Light E-Bike Car. Northern Light Motors E-Bike Car предлагает свежий поворот в городской мобильности со своим streamlined трёхколёсным дизайном веломобиля. В варианте 630 red вы получаете мотор-втулку 1,5 кВт, батарею 48В 20 А·ч, заявленный запас хода более 40 миль и максимальную скорость около 45 миль/ч. Цены в Великобритании начинаются от около 4000 фунтов за входные модели и до около 6000 фунтов за полностью электрическую версию. Он ощущается как причудливый, эффективный вариант для быстрого передвижения по городу со стилем и минимальным следом.





[7м 4с] Podbike FRIKAR. FRIKAR ощущается как смелое переосмысление поездок. Полностью закрытый четырёхколёсный гибрид велосипеда и автомобиля, который держит вас сухим, безопасным и видимым в любую погоду. С длиной около 2,3 м и шириной всего 84 см, он ловок для городских дорожек, но ощущается защищённым как автомобиль. Вы получите электрическую помощь до 25 км/ч с потенциальными спусками выше и съёмную батарею с запасом хода около 50–80 км. Цены начинаются от около 10 916 евро за базовую модель. Это дороже обычного электровелосипеда, но для тех, кто ищет свободу велосипедной дорожки с защитой от погоды и уникальным опытом поездки, FRIKAR предлагает личность и практичность в одном компактном пакете.





[7м 57с] Bio-Hybrid DUO. Bio-Hybrid DUO достигает убедительного баланса между ловкостью электровелосипеда и комфортом маленького автомобиля с двумя моторами по 250 Вт, батареей 48В 1,22 кВт·ч, которая обеспечивает около 50 км ассистированного хода или до 100 км со второй батареей, и компактной шириной всего 794 мм — он ощущается удивительно ловким, но защищённым. Цена около 9490 евро за Pioneer Edition, возможно, выше, чем у обычного электровелосипеда, но включает полную подвеску, гидравлические диски, панорамную крышу и подключение в стандартной комплектации. Вкратце, если вы хотите двухместную поездку, которая проносится по городским дорожкам как велосипед, но защищает как мини-автомобиль, этот DUO предлагает со стилем и продуманной инженерией.

[8м 51с] Envo Veemo. Veemo ощущается как переосмысленный городской коммутер.



Достаточно узкий, чтобы втиснуться в велосипедную дорожку, но защищённый крышей и лобовым стеклом, так что вы избегаете утреннего дождя. С мотором-втулкой 750 Вт до около 100 км (62 мили) хода на версии с одной батареей и максимальной ассистируемой скоростью около 32 км/ч (20 миль/ч в Северной Америке, 25 км/ч в Европе). Он сочетает ловкость электровелосипеда с комфортом микромобиля. Цена начинается от около 7500 долларов за модель SE. Вкратце, если вы хотели бы отказаться от городского автомобиля, но пропустить смену спортивной одежды, это ощущается как очаровательная середина.





[9м 38с] DryCycle. DryCycle сочетает свободу велосипеда с защитой в стиле автомобиля, и вы чувствуете это с первого момента, когда ныряете под его прозрачный навес с четырёхколёсной полностью закрытой оболочкой, средним мотором 250 Вт от Shimano, двумя батареями по 500 Вт·ч и заявленным запасом хода до 50 миль на полной зарядке. Он серьёзно относится к защищённым от погоды поездкам. Максимальная ассистируемая скорость 15,5 миль/ч, соответствующая нормам электровелосипедов, а не автомобильным скоростям. Цена примерно 14 995 долларов, что составляет около 19–21 000 перед доставкой и опциями. Вкратце, если вы жаждете защищённой поездки, которая подходит для велосипедных дорожек и дождь вас не останавливает, DryCycle предлагает уникальное, хоть и дорогое, городское решение.





[10м 30с] CityQ Car-eBike. CityQ Car-eBike даёт вам комфорт маленького автомобиля и свободу велосипеда в одной яркой идее. С электрическим мотором 250 Вт, запасом хода около 70–100 км и шириной менее 90 см, так что он проскальзывает в велосипедные дорожки. Он действительно переосмысливает, что значит велосипед в городе. Предназначен для перевозки двух взрослых или взрослого плюс детей и для педалирования, хотя мотор делает большую часть работы, цена от около 6000–7500 евро в зависимости от спецификации. Вкратце, если вы жаждали защищённой от погоды поездки, которая не ощущается как тяжёлый автомобиль и всё ещё подходит под мышление велосипедной дорожки, этот попадает в точку.





[11м 14с] PodRide. PodRide сочетает комфорт маленького автомобиля с ловкостью велосипеда, предлагая по-настоящему уникальный опыт поездок. С ассистируемым средним мотором 250 Вт он удерживается на 25 км/ч и предлагает запас хода около 60 км на полной зарядке. С размерами всего 1,80 м в длину и 0,75 м в ширину и весом около 70 кг, он достаточно узкий для велосипедных дорожек, но закрытый для защиты от погоды. Ориентировочная цена варьировалась от 2000–3000 евро в ранних кампаниях, хотя более поздние прогнозы От элегантных городских автомобилей на педальной тяге до скоростных машин с солнечной поддержкой — эти чудеса на человеческой силе меняют наше представление о транспорте. Будь вы энтузиастом технологий, защитником экологии или просто любителем крутых поездок, этот список вдохновит вас.00:00 - Введение00:51 - 1. Aemotion01:42 - 2. Acticycle02:40 - 3. VIGOZ Cixi03:34 - 4. Swapa Zip04:31 - 5. Estrima Biro05:27 - 6. Mubea U-Mobility06:19 - 7. Northern Light E-Bike Car06:59 - 8. Podbike FRIKAR07:51 - 9. Bio-Hybrid DUO08:45 - 10. Envo Veemo09:33 - 11. DryCycle10:24 - 12. CityQ Car-eBike11:10 - 13. PodRide12:05 - 14. Twike 513:00 - 15. Pedilio Solar Velocar### Транскрипт на английском (переведён на русский;注意: транскрипт получен частично, охватывает основную часть видео до описания PodRide, где обрывается. Полный транскрипт не удалось получить из внешних источников):[3с] Представьте, что вы мчитесь по дороге в транспортном средстве, работающем полностью от вас. Без топлива, без выбросов, просто ритм вашего собственного педалирования. Веломобили меняют правила игры, сочетая простоту велосипедного движения с комфортом и защитой компактного автомобиля. Эти инновационные транспортные средства не просто экологичны, они — взгляд в будущее личного транспорта. От футуристических дизайнов с элегантными оболочками до практичных конструкций для повседневных поездок — каждый из них раздвигает границы того, что может быть транспортом на человеческой силе. В этом видео мы покажем 15 невероятных веломобилей, которые по-настоящему переопределяют способ нашего передвижения.[56с] Aemotion. Aemotion tilting microe — это освежающе смелый взгляд на городскую мобильность. С незаметной шириной всего 79 см и длиной около 2,35 метров, он сочетает ловкость мотоцикла с защитой автомобиля. Он может похвастаться максимальной скоростью около 115 км/ч и двумя вариантами батарей: фиксированный пакет с запасом хода до 200 км и сменные модули, добавляющие примерно 70 км каждый. Безопасность не на втором плане: четырёхточечные ремни, зоны деформации и подушки EP встроены. Хотя полная цена покупки всё ещё формируется, лизинг ожидается от около 200 евро в месяц в Европе. Вкратце, это захватывающе, практично для узких улиц и ощущается как весёлая, надёжная поездка на будущее.[1м 48с] Acticycle. Acticycle начинается с дружелюбной атмосферы городского коммутера, и это ясно с первого взгляда на его элегантную пару колёс. С максимальной скоростью до 45 км/ч и тремя уровнями привода: 250 Вт, 750 Вт и опцией с двумя моторами по 4000 Вт. Он мостит разрыв между велосипедом и микромобилем. Вы можете перевозить двух человек и 170 л запираемого багажного пространства на раме весом всего 100 кг, рассчитанной на общую нагрузку 300 кг. Что касается цены, она начинается от около 11 900 евро за базовую модель и доходит до около 14 400 евро, примерно 16 400 долларов за топовую спецификацию. Это не типичный автомобиль, но он делает городской транспорт легче, умнее и немного веселее.[2м 46с] VIGOZ Cixi. Cixi VIGOZ — это глоток свежего воздуха. Часть велосипеда, часть автомобиля, возвращающая веселье в поездки. С максимальной скоростью до 120 км/ч, батареей 22 кВт·ч с запасом хода около 160 км и уникальной системой восстановления энергии педалирования без цепи, которая позволяет вам вносить вклад в движение. Он сочетает тренировку и поездку. Достаточно просторный для двоих в защищённой от погоды кабине и построенный на срок не менее 15 лет, он меняет наше видение категории. Цена всё ещё под завесой тайны. Он будет предлагаться по подписке, а не прямой покупке. Вкратце, вы получаете ловкость велосипеда, защиту автомобиля и немного тренировки в вашей поездке, если сможете дождаться доступности.[3м 40с] Swapa Zip. Swapa Zip ощущается как игривый маленький городской люк для побега. Крошечный, но полный характера, он вмещает двоих в компактной компоновке один за другим, при длине всего 2,52 м и ширине чуть более 1,3 м с батареей 6,45 кВт·ч и заявленным реальным городским запасом хода около 100 км, плюс максимальная скорость ограничена 45 км/ч по классификации L6E. Он создан для узких городских улиц. Стартовая цена в Европе около 13 000–15 000 евро, что ставит его выше базовых квадрициклов, но вы получаете кондиционер, большой сенсорный экран и конструкцию, которая не кажется крошечной. Вкратце, если вы устали от больших автомобилей и хотите что-то ловкое, причудливое и умное для города, Swapa Zip предлагает с шармом и реальными практическими возможностями.[4м 37с] Estrima Biro. Estrima Biro — это очаровательный маленький городской бегун, который ощущается меньше как автомобиль и больше как защищённый скутер с кабиной. С размерами всего около 1,79 м в длину и 1,11 м в ширину, он легко проскальзывает по узким городским улицам. В зависимости от версии, максимальная скорость 45 км/ч (L6E) или 60 км/ч (L7E), и он оснащён электрическим приводом с запасом хода до около 100 км через батарею большей ёмкости. Цены начинаются от около 11 395 евро на определённых рынках, с моделями от около 15 000 евро на других. Он причудливый, практичный и идеален для городских поездок, когда вы хотите что-то компактное, экологичное и удивительно умное.[5м 32с] Mubea U-Mobility. Модель Mubea U-Mobility приносит дух веломобиля в мир логистики последней мили с удивительной изысканностью. Она предлагает прочный четырёхколёсный дизайн на педальной тяге с грузоподъёмностью до 200 кг, внутренним объёмом коробки около 2000 л и максимальной ассистируемой скоростью 25 км/ч. С полной автомобильной подвеской, гидравлическими дисковыми тормозами и рамой, построенной для городской прочности, она практически ощущается как вождение маленького фургона на ДНК велосипеда. Цены начинаются от около 11 590 евро за вариант пикапа в промо-акциях. В повседневном использовании вы получаете вместимость фургона с ловкостью велосипедной дорожки. Идеально для тесных городских доставок, когда вы хотите полный пакет, но мало места.[6м 23с] Northern Light E-Bike Car. Northern Light Motors E-Bike Car предлагает свежий поворот в городской мобильности со своим streamlined трёхколёсным дизайном веломобиля. В варианте 630 red вы получаете мотор-втулку 1,5 кВт, батарею 48В 20 А·ч, заявленный запас хода более 40 миль и максимальную скорость около 45 миль/ч. Цены в Великобритании начинаются от около 4000 фунтов за входные модели и до около 6000 фунтов за полностью электрическую версию. Он ощущается как причудливый, эффективный вариант для быстрого передвижения по городу со стилем и минимальным следом.[7м 4с] Podbike FRIKAR. FRIKAR ощущается как смелое переосмысление поездок. Полностью закрытый четырёхколёсный гибрид велосипеда и автомобиля, который держит вас сухим, безопасным и видимым в любую погоду. С длиной около 2,3 м и шириной всего 84 см, он ловок для городских дорожек, но ощущается защищённым как автомобиль. Вы получите электрическую помощь до 25 км/ч с потенциальными спусками выше и съёмную батарею с запасом хода около 50–80 км. Цены начинаются от около 10 916 евро за базовую модель. Это дороже обычного электровелосипеда, но для тех, кто ищет свободу велосипедной дорожки с защитой от погоды и уникальным опытом поездки, FRIKAR предлагает личность и практичность в одном компактном пакете.[7м 57с] Bio-Hybrid DUO. Bio-Hybrid DUO достигает убедительного баланса между ловкостью электровелосипеда и комфортом маленького автомобиля с двумя моторами по 250 Вт, батареей 48В 1,22 кВт·ч, которая обеспечивает около 50 км ассистированного хода или до 100 км со второй батареей, и компактной шириной всего 794 мм — он ощущается удивительно ловким, но защищённым. Цена около 9490 евро за Pioneer Edition, возможно, выше, чем у обычного электровелосипеда, но включает полную подвеску, гидравлические диски, панорамную крышу и подключение в стандартной комплектации. Вкратце, если вы хотите двухместную поездку, которая проносится по городским дорожкам как велосипед, но защищает как мини-автомобиль, этот DUO предлагает со стилем и продуманной инженерией.[8м 51с] Envo Veemo. Veemo ощущается как переосмысленный городской коммутер.Достаточно узкий, чтобы втиснуться в велосипедную дорожку, но защищённый крышей и лобовым стеклом, так что вы избегаете утреннего дождя. С мотором-втулкой 750 Вт до около 100 км (62 мили) хода на версии с одной батареей и максимальной ассистируемой скоростью около 32 км/ч (20 миль/ч в Северной Америке, 25 км/ч в Европе). Он сочетает ловкость электровелосипеда с комфортом микромобиля. Цена начинается от около 7500 долларов за модель SE. Вкратце, если вы хотели бы отказаться от городского автомобиля, но пропустить смену спортивной одежды, это ощущается как очаровательная середина.[9м 38с] DryCycle. DryCycle сочетает свободу велосипеда с защитой в стиле автомобиля, и вы чувствуете это с первого момента, когда ныряете под его прозрачный навес с четырёхколёсной полностью закрытой оболочкой, средним мотором 250 Вт от Shimano, двумя батареями по 500 Вт·ч и заявленным запасом хода до 50 миль на полной зарядке. Он серьёзно относится к защищённым от погоды поездкам. Максимальная ассистируемая скорость 15,5 миль/ч, соответствующая нормам электровелосипедов, а не автомобильным скоростям. Цена примерно 14 995 долларов, что составляет около 19–21 000 перед доставкой и опциями. Вкратце, если вы жаждете защищённой поездки, которая подходит для велосипедных дорожек и дождь вас не останавливает, DryCycle предлагает уникальное, хоть и дорогое, городское решение.[10м 30с] CityQ Car-eBike. CityQ Car-eBike даёт вам комфорт маленького автомобиля и свободу велосипеда в одной яркой идее. С электрическим мотором 250 Вт, запасом хода около 70–100 км и шириной менее 90 см, так что он проскальзывает в велосипедные дорожки. Он действительно переосмысливает, что значит велосипед в городе. Предназначен для перевозки двух взрослых или взрослого плюс детей и для педалирования, хотя мотор делает большую часть работы, цена от около 6000–7500 евро в зависимости от спецификации. Вкратце, если вы жаждали защищённой от погоды поездки, которая не ощущается как тяжёлый автомобиль и всё ещё подходит под мышление велосипедной дорожки, этот попадает в точку.[11м 14с] PodRide. PodRide сочетает комфорт маленького автомобиля с ловкостью велосипеда, предлагая по-настоящему уникальный опыт поездок. С ассистируемым средним мотором 250 Вт он удерживается на 25 км/ч и предлагает запас хода около 60 км на полной зарядке. С размерами всего 1,80 м в длину и 0,75 м в ширину и весом около 70 кг, он достаточно узкий для велосипедных дорожек, но закрытый для защиты от погоды. Ориентировочная цена варьировалась от 2000–3000 евро в ранних кампаниях, хотя более поздние прогнозы

Wirująświatła

Повідомлень: 31159 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3513 раз.

Всі ці електровелосипеди з теоретичною швидкістю в 100+км/год - це засіб для самовбивці....

Якщо ж робити подібний одно-двомісний засіб пересування то відразу доберемось до формату пежо1007 він же імев,він же фолькс ап - бо фізичних правил по захисту (тобто потреба в силовому каркасі для захисту від дурня на дорозі) - ніхто не відміняв, а це зразу 500+кг ваги і розхід 10квт*год на 100км(мінімум) budivelnik

budivelnik

Повідомлень: 27698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз.

