Електромобілі

Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 05:36

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 18:22

От вам і прорив .

https://news.finance.ua/ua/na-rynok-vyy ... zeekr-foto

За 10 хвилин заряд.
Це вже «як на бензиновій заправці».
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18765
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:30

Hotab

І ціна така ж...
Або навіть і більша за ~20₴/кВт бензику (при ккд 30%)
Але за можливість обнулити ірани-московії можна і заплатити. Втім, не китаянцям же ж...

Для таких екстремальних струмів (600А і вище) звичайні кабелі не підходять — вони б перегрілися за лічені секунди. Щоб це працювало безпечно, використовують три основні рішення:

1. Рідинне охолодження кабелю та пістолета:
Це ключова технологія. Всередині зарядного кабелю, навколо мідних жил, прокладені канали, по яких циркулює спеціальна охолоджувальна рідина (антифриз або синтетичне масло). Вона відводить тепло безпосередньо від провідника до радіатора в самій зарядній станції. Це дозволяє зробити кабель тонким, гнучким і легким, попри величезний струм.
2. Спеціальний стандарт конектора (CCS 2 або GB/T):
* CCS Combo 2 (HPC - High Power Charging): Оновлені версії цього роз'єму спеціально розраховані на 500А+, але тільки за умови активного охолодження контактів.
* Китайський стандарт GB/T: Нові версії (ChaoJi), які часто використовує Zeekr, також розроблені з урахуванням рідинного охолодження для роботи зі струмами до 600А і напругою до 1000В.
3. Спеціальні сплави та покриття контактів:
Контактні «пальці» в роз'ємі виготовляють із високопровідної міді з товстим покриттям сріблом. Срібло має найнижчий опір, що мінімізує нагрівання в точці з'єднання (найвразливіше місце).

Чи це «нормально»?
Для повсякденного життя — ні, ви не знайдете такого вдома. Це технологія для надшвидких трасових хабів. Для батареї такий струм є безпечним лише завдяки системі терморегуляції авто, яка на піку зарядки прокачує фреон через охолоджувач акумулятора на повну потужність.
Чи цікаво вам дізнатися, скільки таких станцій зараз доступно в Україні для реалізації такого потенціалу?




...

Станом на 2026 рік в Україні вже працює понад 1000 швидких зарядних станцій (DC). Хоча технології Zeekr дозволяють приймати до 500 кВт, реальна інфраструктура в Україні наразі орієнтована на дещо менші показники, але прогрес вражає. [1, 2]
## Найпотужніші локації в Україні
Реалізувати потенціал швидкої зарядки Zeekr можна на станціях потужністю від 120 кВт і вище:

* Ультрашвидкі хаби (320–360 кВт): Найпотужніші точки зараз розташовані біля Києва (наприклад, [Порше Центр Київ Аеропорт](https://autogeek.com.ua/najpotuzhnisha- ... a-360-kvt/) — 320 кВт) та у Рівному (360 кВт).
* Швидкісні хаби в регіонах: В Умані працює хаб, де роз'єми CCS2 та GB/T видають до 280 кВт.
* Загальнонаціональні мережі: Мережі на кшталт YASNO E-mobility, [IONITY.ua](https://ionity.ua/), та Flash активно встановлюють станції на 120–160 кВт уздовж основних трас (Київ–Львів, Київ–Одеса). [3, 4, 5, 6, 7]

## Мережа Zeekr в Україні
Бренд Zeekr почав офіційно розвивати власну інфраструктуру спільно з платформою [GO TO-U](https://goto-u.com/ua). Вже підключено перші локації з акцентом на сервіс для власників:

* Львів (с. Малехів, вул. Київська, 8б).
* Звенигородка (вул. Шмідта, 2). [8]

## Вартість заряджання (орієнтовно)
На швидких станціях ціна зазвичай вища через дорогу інфраструктуру охолодження кабелів:

* Повільні/середні (AC/DC до 50 кВт): від 13 до 14 грн/кВт·год.
* Швидкі (DC 120+ кВт): від 16 до 32 грн/кВт·год (залежно від мережі та пікового навантаження). [4, 9]

## Як шукати станції?
Для власника Zeekr (який часто має китайський порт GB/T) найактуальнішими є додатки:

1. PlugShare — глобальна база з фільтрами за потужністю та типом роз'єму.
2. GO TO-U — дозволяє бронювати час на найпотужніших станціях.
3. EcoFactor — одна з найбільших мереж в Україні з детальним моніторингом станцій у реальному часі. [3, 10, 11, 12, 13]

[Мультимедійні файли не можна вставляти]
Чи хочете ви дізнатися, які саме моделі перехідників (CCS2 на GB/T) зараз найкраще підходять для безпечної роботи з високими струмами в Україні?

Bobua
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:41

Bobua
Вірно, дорого. Але такі зарядки і потрібні не на кожен день. На відміну від бензину.
Hotab
