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В Україні зменшилося
виробництво автомобілів

В Україні зменшилося виробництво автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:23

В Україні зменшилося виробництво автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні підприємства українського автопрому виготовили 913 од. автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у вересні.

Дивися повний текст В Україні зменшилося виробництво автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:23

как прочёл заголовок, аж дёрнуло. Думал померещилось)))
Спасибо, юмористы)))
swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:38

Автопроизводста в украине уже давно нет уже, думаю больше 15 лет.
Прикручивание колес и бамперов производством назвать нельзя.
blueiceua
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