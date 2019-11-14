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Скасовано обмеження на тарифи
на опалення та гарячу воду

Скасовано обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:07

Скасовано обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Дивися повний текст Скасовано обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:07

Да, не долго живут постановления кабмина
blueiceua
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