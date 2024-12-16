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У «Енергозбут» назвали реальну
вартість опалення для киян

У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:44

У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян

Пропонуємо до обговорення:
Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом.

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У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
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