Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом.
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У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
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Додано: Вів 25 бер, 2025 10:44
У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
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Дивися повний текст
У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
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