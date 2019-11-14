Про це йдеться на "сайті":http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67418 Верховної ради.
Дивися повний текст Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів і нові договори - законопроект.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20
Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів і нові договори - законопроект.
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20
кто то хоть что то понял ? Кроме "необходимость принимать решение о модели организации договорных отношений" ?
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