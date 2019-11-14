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Українцям пропонують новий
механізм встановлення тарифів...

Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20

Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на "сайті":http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67418 Верховної ради.

Дивися повний текст Українцям пропонують новий механізм встановлення тарифів і нові договори - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20

кто то хоть что то понял ? Кроме "необходимость принимать решение о модели организации договорных отношений" ?
Марта
 
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