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Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Дивися повний текст Призупинено виплату лікарняних і декретних
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R2
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17
Вот и как теперь честно в белую платить налоги?
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amaxiuta
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48
Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 20 лис, 2019 21:45
Вот он какой "конец" эпохи бедности! :((( И начало эпохи нищенства!
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olegpm16
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Додано: Чет 21 лис, 2019 01:42
Слуги... наупрявляли кухарки экономикой.
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Ethereum
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:55
Ethereum написав:
Слуги... наупрявляли кухарки экономикой.
Не только слуги, но и предыдущие шоколадные не меньше виноваты.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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