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Українці можуть отримати ще
одну виплату: області, де...

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд "Єдність" за майбутнє".

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Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:00

Я как одинокая мать могу оформить хоть что-то в совбесе ничего не положено. Как жить не знаю
aleksandradepp4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:05

Доброго дня!як можна з вами з'єднатися?не можу до вас дозвонитися! номер постійно зайнятий або через дві хвилини з'єднання вимикається!
nataliapustovaa88
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 06:16

Як зьеднатися з вашим фондом дайте хоча б ссилку чи що! Весь час зайнято
kobzarm616
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:12

За яким номером треба телефонувати?
irazorya50
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