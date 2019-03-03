Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
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Призупинено виплату лікарняних і декретних
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17
Вот и как теперь честно в белую платить налоги?
amaxiuta
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48
Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
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Додано: Сер 20 лис, 2019 21:45
Вот он какой "конец" эпохи бедности! :((( И начало эпохи нищенства!
olegpm16
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Додано: Чет 21 лис, 2019 01:42
Слуги... наупрявляли кухарки экономикой.
Ethereum
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:55
Ethereum написав:
Слуги... наупрявляли кухарки экономикой.
Не только слуги, но и предыдущие шоколадные не меньше виноваты.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:17
Shram написав:
Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Рожать меньше, а болеть и умирать - чаще
Кількість живонароджених Січень–верес 2019 233 222 січень–вересень 2018 255 094 Кількість померлих Січень–верес 2019 436 533 січень–вересень 2018 431 482 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/11/155.pdf
Волгарь
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:22
Повна безпорадність нового уряду і нової влади загалом, яка як завжди виявилася ще гіршою за попередню.
blueiceua
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:25
Скоро все передохнут !
proftpd66
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