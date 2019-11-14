Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв.
Дивися повний текст Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:39
Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49
Надо не "делать все в правительстве", а реально снижать цены, как минимум в 2 раза. Достаточно пересмотреть цену на газ, добываемый в Украине. А то получается, что народу втюхивают украинский газ по европейской+ цене.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19
Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
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