Щоб позбутися боргу Пенсійного фонду, необхідно перезавантажити всю пенсійну систему.
Дивися повний текст В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34
В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34
Так ввести податок 100% на зарплату і все буде гаразд... Чи може відмінити пнсії захмарні деяким верствам населення?
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:46
ну если за 28 лет порезать на металлолом 5 000 заводов то какие пути решения дефицита пф?.
создавать рабочие места - другого пока мир не придумал.
а велосипед изобретать у чиновников украины слабо получается.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:49
Все проще простого....перестать воровать!!! Данная дыра контролируется лицом и счет имеется!!!!???
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