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В Рахунковій палаті назвали
шляхи розв'язання проблеми...

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб позбутися боргу Пенсійного фонду, необхідно перезавантажити всю пенсійну систему.

Дивися повний текст В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34

Так ввести податок 100% на зарплату і все буде гаразд... Чи може відмінити пнсії захмарні деяким верствам населення?
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:46

ну если за 28 лет порезать на металлолом 5 000 заводов то какие пути решения дефицита пф?.
создавать рабочие места - другого пока мир не придумал.
а велосипед изобретать у чиновников украины слабо получается.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:49

Все проще простого....перестать воровать!!! Данная дыра контролируется лицом и счет имеется!!!!???
serbythn
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