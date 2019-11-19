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В Рахунковій палаті назвали
шляхи розв'язання проблеми...

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб позбутися боргу Пенсійного фонду, необхідно перезавантажити всю пенсійну систему.

Дивися повний текст В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:34

Так ввести податок 100% на зарплату і все буде гаразд... Чи може відмінити пнсії захмарні деяким верствам населення?
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:46

ну если за 28 лет порезать на металлолом 5 000 заводов то какие пути решения дефицита пф?.
создавать рабочие места - другого пока мир не придумал.
а велосипед изобретать у чиновников украины слабо получается.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:49

Все проще простого....перестать воровать!!! Данная дыра контролируется лицом и счет имеется!!!!???
serbythn
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:35

Re: В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми..

Ничего не понимаю. Возьмем очень приблизительно по нынешним зарплатам. Средняя зарплата ~10000грн. Социальный взнос 22% ~2200 в месяц, ~26000 в год. Пусть работает человек 35 лет. То есть заплатил ~900000. Средняя продолжительность жизни 72 года, то есть 12 лет жизни на пенсии. Итого больше 6000 в месяц. Тогда как средняя пенсия у нас 3000. Где я ошибся, подскажите.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:45

Если жёстко контролировать зарплату,то есть чтобы была зарплата только " белой", а не в конверте, то и наполняемость бюджета увеличится, в том числе и пенсионного фонда. Но большинство власть имущих будут против,т.к. имеют фирмы и не хотят терять прибыль.
lenovo06012016
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:54

Re: В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми..

  Vovick написав:Ничего не понимаю. Возьмем очень приблизительно по нынешним зарплатам. Средняя зарплата ~10000грн. Социальный взнос 22% ~2200 в месяц, ~26000 в год. Пусть работает человек 35 лет. То есть заплатил ~900000. Средняя продолжительность жизни 72 года, то есть 12 лет жизни на пенсии. Итого больше 6000 в месяц. Тогда как средняя пенсия у нас 3000. Где я ошибся, подскажите.

Делить "То есть заплатил" на "то есть 12 лет жизни на пенсии" -- нельзя (при текущей системе).
Точнее ошибка даже еще раньше -- "То есть заплатил ~900000" -- так суммировать не привильно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:24

_hunter Ну хорошо, давайте так - в 2018 году "официальная работа есть только у 16 ​​млн украинцев...Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста." - https://ua.news/ru/demografiya-ukrayiny ... ekonomiky/
16*10000*0.22/6 = 5866
Примерно те же цифры. Откуда задолженность?
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:41

  Vovick написав:_hunter Ну хорошо, давайте так - в 2018 году "официальная работа есть только у 16 ​​млн украинцев...Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста." - https://ua.news/ru/demografiya-ukrayiny ... ekonomiky/
16*10000*0.22/6 = 5866
Примерно те же цифры. Откуда задолженность?

Опять ошибка
16*4173*0.22/6=2448
И это только если все платежи идут на выплаты...
_hunter
 
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