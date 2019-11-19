В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...

Додано: Чет 21 лис, 2019 18:07

Vovick написав: Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста

"Пенсионного возраста" и "Пенсионер" - это две большие разницы, как бы вам сказали в Одессе.Читал инфу от ПФУ, где они сообщали, что платят пенсию 11,5 млн человек. Поправьте свои расчёты и посмотрите на них ещё раз.....в догонку...Пример из жизни, для понимания ситуации - у меня есть знакомый, который сразу после Армии пошёл в подразделение (СБУ или МВД - врать не буду, не помню), которое занимается охраной посольств в Киеве. Рассказывал, что им "год шёл за два". Итого считайте сами - в Армию пошёл в 18 лет, пошёл в охрану посольств в 20 лет, через 15 лет (имея стаж военной службы 30 лет!) ушёл на пенсию. В итоге получился замечательный 35-ти летний военный пенсионер, с военной пенсией около 10 000 грн. Его батя в то время еще на заводе вкалывал и получал ЗП около 6 000 грн. Представляете семейную драму ?